Los Pumas golearon a España por 62-3

Asimismo, hubo un premio especial –una placa- en el entretiempo y un video con las palabras de Gerard Murillo, de 89 años; que fue recibido por su hija Nicole. Murillo reconocido tres cuartos de Francia que luego dirigió al seleccionado español y se retiró el 29 de agosto de 1954 jugando para los galos contra la selección argentina, con un triunfo por 22 a 8.

Para el cierre el Presidente de la Federación Española Juan Carlos Martín habló para todo el estadio sobre el trabajo que se está haciendo con la M20 (recordamos que ascendió al grupo mundial, con el seven y con el seleccionado mayor) que espera participar del próximo mundial en Australia 2027.

Durante el primer tiempo, Los Pumas hicieron destrucción total ante una defensa española que llegaba tarde a los tackles y no podía parar la ofensiva nacional. Tanto es así que los forwards se encargaban de ganar metros con sus avances y, luego, los backs aprovechaban los espacios para ir a fondo con su velocidad. De esa manera, aparecieron los tries de Mateo Carreras y Mallía (dos de los que estarán desde el arranque en el debut mundialista del 9/9 vs. Inglaterra). Además, Rodrigo Isgró también demostró que la transición del Seven al XV no le costó y que cada vez que tiene la oportunidad va para adelante como si no hubiera un mañana. En el inicio del segundo tiempo, lo bajaron cuando estaba a punto apoyar en el ingoal contrario.