El intercambio amoroso entre Javier Milei y Fátima Florez en las redes

La relación sentimental entre Fátima Florez y Javier Milei se afianza cada día un poco más. Desde que el lunes pasado la periodista Marina Calabró confirmó el vínculo de amor que los une, las demostraciones de cariño entre ambos han ido creciendo públicamente. En esta oportunidad, la humorista subió un video a sus historias de Instagram en donde se la puede ver con un delantal de cocina frente a una mesa con una cantidad de huevos de gallina. Con el buen humor que la caracteriza, comenzó diciendo: “¡Hola mi gente!, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y, ¿saben qué no me pueden faltar? ¡Los huevos!”.

Acto seguido, la imitadora continuó con su divertido relato. “Y si son de Eggs Hons mucho mejor”, dijo haciéndole promoción a la marca alimenticia. Enseguida, con un guiño al discurso político de su novio exclamó: “Porque son huevos LIBRES de jaulas!”. Y agregó con énfasis: “¡Qué lindo que sean libres!. Luego, con el puño en alto imitando a Milei, pronunció casi gritando: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Enseguida su posteo se llenó de likes y mensajes de apoyo hacia la nueva pareja, y el que enseguida reposteó su publicación fue nada menos que el candidato a Presidente que más votos obtuvo en las Elecciones PASO del 13 de agosto. Milei redobló la apuesta y publicó el video en su feed y en sus historias. Al lado del clip, le dejó un tierno y elocuente mensaje a su flamante pareja. “¡Imposible no amarla!! Viva la libertad carajo”, escribió en letras mayúsculas a modo de pronunciar las palabras en voz bien alta. Abajo de su dedicatoria, arrobó a Fátima en un sentido gesto de amor. Por su parte, la comediante le expresó públicamente sus sentimientos. “Te amo, Javier”, escribió y él le respondió de inmediato: “Te amo Fátima”. Cabe recordar que, según contó Calabró en su columna de radio en Lanata sin filtro, por Radio Mitre, la pareja se conoció en el programa de Mirtha Legrand, que se grabó el 3 de diciembre de 2022. “Fátima imitó a Cristina Fernández de Kirchner y ahí armaron como un paso de comedia donde él la peleaba”, explicó y aclaró que en ese momento no pasó nada porque Fátima estaba todavía casada con Norberto Marcos, con quien tuvo una relación por 22 años hasta que se separaron en el mes de marzo pasado. Cómo encontraron el amor Así que el intermediario entre ambos fue Alejandro Veroutis, que es el jefe de prensa de la imitadora y actriz. El agente de prensa ofició de celestino cuando semanas atrás lo invitó a Milei a ir a verla a su función de teatro. Si bien el político en ese momento no pudo asistir, después se supo que hubo un intercambio de sus números de celulares y así comenzó el contacto entre ellos vía WhatsApp. Desde que se confirmó la noticia de su noviazgo, ambos salieron a hablar públicamente del vínculo que los une. “Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano además de muy inteligente “, le confesó Fátima a la periodista. En tanto, el libertario también confirmó su relación cuando le preguntaron si había estado con la humorista el domigno de las elecciones. Y su respuesta fue contundente: “¿No viste que yo llegué casi en estado zen?”. Calabró dijo que “hay mucho pernocte, él entra con su auto a la cochera de la casa de Fátima, en el barrio de Belgrano. Otro dato es que ya hicieron una primera tímida salida a un lugar escondido, medio cerrado, en complicidad con el dueño para que no los alcancen las cámaras”. En el mediodía de este viernes, se lo pudo ver a Milei cuando salía del departamento de la actriz pero no quiso dar declaraciones, y se subió a un auto que lo aguardaba en la puerta del edificio.

