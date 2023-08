Un joven de 20 años mató a su hermana de 14 en un presunto brote psicótico

domingo 27 de agosto de 2023

El trágico hecho sucedió en la localidad bonaerense de San Fernando, donde un joven de 20 años, identificado como Kevin Herrera, asesinó a su hermana menor de 14 años en su vivienda. Tras cometer el crimen, llamó a su padre, le advirtió sobre la situación y se fue de su casa. Sin embargo, efectivos policiales lograron detenerlo mientras deambulaba por la zona.

El hecho ocurrió en la calle Necochea al 2200, entre Urcola y Entre Ríos, en el norte del conurbano bonaerense. Según fuentes policiales y judiciales, el crimen sucedió al mediodía mientras los padres de ambos jóvenes se encontraban trabajando.

Por razones aún desconocidas, Herrera atacó a su hermana con una cuchilla, propinándole múltiples puñaladas. Tras el ataque, el joven se comunicó con su padre y le dijo: “Papá, vení que Jazmín tiene sangre en el cuello”, según relató un investigador a Télam.

Al regresar a su casa, los padres encontraron a la adolescente sin vida en una de las habitaciones de la casa. Las primeras informaciones indican que la joven murió debido a un profundo corte en el cuello, aunque también presentaba cortes en la espalda, pecho y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que la escena del crimen se tiñó del color de su sangre.

El fiscal Jorge Nocetti, encargado de la Fiscalía de Género de San Fernando, ordenó la realización de una autopsia en la morgue judicial de la localidad. Mientras tanto, Herrera fue detenido a pocas cuadras de su vivienda, en la intersección de las calles Maipú y Entre Ríos, mientras deambulaba por el barrio.

La denuncia había sido realizada por los familiares a la línea de emergencia del 911 que, de acuerdo con los detalles obtenidos por el diario digital Qué pasa, fueron encontrados en estado de alteración por los agentes que acudieron al domicilio, en el que se produjo el ataque.

Voceros judiciales revelaron que los padres del acusado manifestaron que, desde el año pasado, su hijo presentaba problemas psiquiátricos. Esta información llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que el ataque haya sido producto de un presunto brote psicótico.

Una fuente cercana a la investigación comentó: “No estaba medicado, trataba mal a toda la familia, era muy agresivo en el último tiempo”. En el lugar del crimen, se encontró una cuchilla con manchas hemáticas que se presume fue el arma utilizada en el ataque. Además, Herrera tenía rastros de sangre en su ropa.

Como parte del operativo realizado, las autoridades también incautaron los teléfonos celulares de ambos hermanos para su posterior análisis. De esa manera, los investigadores indagarán sobre la posibilidad de un conflicto previo al ataque.

El fiscal Nocetti tiene previsto indagar a Kevin Herrera este domingo al mediodía por el delito de “homicidio agravado” en perjuicio de su hermana, por lo que se espera que el joven colabore con la Justicia y pueda ampliar lo sucedido antes de que apuñalara a la menor.

No obstante, no se descarta la posibilidad de que el detenido decida no declarar, lo cual obligaría al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) a imputarlo en la causa. En paralelo, los investigadores continuarán con distintas tareas destinadas a esclarecer el hecho, en donde el análisis que se realice a la cuchilla que fue secuestrada por los agentes será de vital importancia para determinar si fue empuñada por Herrera a la hora de apuñalar a su hermana. /Infobae