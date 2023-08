Dólar Melconian y shock: la jugada final que ya decidió Patricia Bullrich para pelear con Javier Milei

domingo 27 de agosto de 2023

Por Santiago Fioriti.- "No hay más comida”. En el comedor de Villa Celina, en La Matanza, el cartel busca preservar a sus trabajadores, que deben dar explicaciones cada vez que los vecinos concurren a buscar una vianda y la respuesta es: “Se acabó”, “no tenemos” o “no nos mandaron”. Las reacciones no siempre son amables. Almuerzan allí, o almorzaban, 50 familias por día. Pero los bolsones de alimentos que envía el Gobierno han comenzado a escasear. Una situación similar se presenta en muchos de los diez mil comedores que existen en el país. Se envía menos comida, se demora la entrega o, en algunos barrios, no llega. La inflación volvió inviable el sistema: como el Gobierno paga a 90 días, los proveedores se retiraron de las licitaciones y el engranaje de compra-reparto entró en crisis.

Desde el 14 de agosto, el día después de las primarias presidenciales, en el tejido social más vulnerable de la sociedad se siente más que en ningún otro lado el impacto de la devaluación del 22 por ciento que sufrió el peso. Para seguir con ejemplos de Villa Celina. En la feria del barrio, sobre la calle Olavarría, el menú de comida diario (sopa y alitas de pollo con arroz, se servía el viernes) pasó de 900 pesos a 1.500.

En esa misma feria trabaja Claudia L. Vende juguetes, mamaderas, cubiertos, lo que consigue, usado y nuevo. La última vez que repuso mercadería, pensando en el Día del Niño, compró doce cajas de autitos de metal, que traen seis autos cada una. Fue hace menos de un mes, en los primeros días de agosto, y pagó $ 2.200 cada caja. La última la vendió en su stand a $ 3.500. Cuando volvió al mayorista de Once para reponer los juguetes, cada caja la vendían a $3.700. Se volvió a La Matanza sin saber a cuánto tendría que volver a ofrecer los autos y le contó la situación a sus compañeros. Le dijeron que era mejor no vender. Imposible.

Durante la pandemia, el Estado ayudó en la alimentación a cerca de 11 millones de personas. Hubo un reparto de comida inédito. El número de gente que asiste a los comedores bajó en los últimos dos años, cuando se terminó el encierro obligatorio, pero no con la fuerza que se esperaba. Los comedores siguen atendiendo a desocupados, pero también a personas que cobran un plan y cuyo ingreso se diluye cada vez más rápido e, incluso, a trabajadores que tienen sueldos debajo de la línea de pobreza. Se los ve llegar al lugar vestidos con ropa de trabajo. Pasan a retirar la vianda y se van.

Los saqueos de esta semana desnudaron la precariedad del sistema, la cantidad de asaltantes marginales que esperan el momento oportuno para atacar y el peso de tener una economía con una inflación anual de tres dígitos. No hay una única explicación del fenómeno.

En el pico de ataques simultáneos, el 911 recibió casi mil llamados en dos horas: comerciantes que pedían auxilio de modo desesperado. Aunque los robos en banda parecen instigados y se diferencian bastante de los de 2001, no es menos cierto que se montan, cuanto menos en parte, en aquella marginalidad. ¿Quién los organiza y por qué? La política no supo determinarlo con exactitud.

El Gobierno, a través de Gabriela Cerruti, responsabilizó a Javier Milei. Alberto Fernández adhirió a la portavoz con el retuit de su posteo. Pero, pocas horas más tarde, Cerruti fue desautorizada por Sergio Massa y Aníbal Fernández. La mayoría no dio explicaciones. A la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, esta vez no le pareció oportuno ir a la TV. Calló. Lo mismo que el ministro del Interior, Wado De Pedro, pese a que los saqueos comenzaron en Córdoba, Mendoza y Neuquén. También se vio poco a Axel Kicillof, que vivió días de zozobra y relegó los micrófonos en su ministro de Seguridad, Sergio Berni. La misma conducta exhibieron Cristina y Máximo Kirchner, que desaparecieron de la escena pública desde antes de las PASO. ¿Y el Presidente?

“Hoy está todo en manos de Sergio”, se excusan, según los interlocutores que pasan por Olivos y por el despacho de la vicepresidenta. No de Berni: de Massa. El ministro de Economía debe lidiar con los avatares sociales, como si ya no tuviera demasiado con la negociación con el FMI, con la alteración de los mercados y con la campaña. No hay respiro para el ministro. La semana que pasó pudo haber sido un bálsamo para él por el desembolso de los 7.500 millones de dólares del Fondo. Sin embargo, quedó eclipsada por los ataques a los comercios.

Todavía ayer, si se escribía en Telegram la palabra “saqueos”, aparecían cientos de personas que decían estar organizándose para planificar robos en masa. “Una vez que se desata un ataque, cualquiera que anda cerca del comercio pasa y se lleva algo”, dice un viejo cacique del Conurbano. Los robos comenzaron el fin de semana pasado en el interior del país y llegaron con fuerza a la zona del GBA, aunque con un detalle particular: la mayoría ocurrió en la primera sección electoral, no en la tercera, donde están los distritos más populosos. El hecho más grave fue en Moreno. La intendenta, la camporista Mariel Fernández, difundió un comunicado para alertar de “falsos saqueos”. Menos mal. Incendiaron el supermercado Conquista y se llevaron todo.

En lo que sí hay coincidencia en los círculos políticos es que los embates se dan en un marco de ebullición social por la constante suba de precios, por la devaluación reciente, por una inseguridad que no merma y por un dólar blue que toca los 730 pesos, cuando hace menos de un mes estaba en 535. Los incrementos de precios podrían agravarse, como lo marca la tendencia de agosto, donde ningún especialista pronostica una suba por debajo del 12 %.

Sobre ese campo, Massa se juega buena parte de sus chances de entrar al balotaje. También la oposición de Juntos por el Cambio. Ambos espacios, que se veían a sí mismos como rivales para la segunda vuelta, aún sufren el cimbronazo por la victoria de Javier Milei. De Bolsonarito, como dice Massa que llaman al líder de La Libertad Avanza, con sorna, en Estados Unidos.

“Milei nos marca la agenda a todos. No hay lugar donde para bien o para mal no se hable de él”, reconocen en el comando de campaña del tigrense y de Juntos por el Cambio. El poder de la conversación, escribió Manuel Mora y Araujo: la opinión pública se forma con gente hablando entre sí de modo no institucionalizado, informal, espontáneo y deliberativo. Solo que ahora no se requiere ir a un café o al banco. Alcanza con los grupos de WhatsApp. O con Tik-Tok, donde Milei es furor.

Patricia Bullrich terminó de tomar nota esta semana de lo que pocos llegaron a advertirle el mismo domingo en que se impuso ante Horacio Rodríguez Larreta. No había esa noche tanto espacio para la celebración. Un desliz en su estrategia podría dejar a Massa con Milei en la segunda vuelta. Por eso Bullrich decidió rodearse de economistas en la primera reunión post PASO. Busca mostrar que tiene un equipo amplio y preparado para actuar desde el primer día. Larreta le tendió una mano generosa: dijo que hará todo para que ella llegue a la presidencia.

La maniobra se completará en los próximos días, cuando Carlos Melconian regrese de Estados Unidos y sea presentado por ella misma como su eventual ministro de Economía. Bullrich quiere que el economista se zambulla en el centro de la campaña y que pueda confrontar con el libertario, quien logró seducir a un amplio abanico de electores con su plan de dolarización. “Vamos a liberar a Patricia de tener que hablar de economía”, dicen a su lado.

Melconian es impulsor de una economía bimonetaria, con un régimen cambiario que elimine los laberintos regulatorios actuales, para lo que se necesita una reforma del Código Civil. Si eso prosperara, se podrían pactar contratos en pesos y/o dólares y ambas monedas empezarían a convivir en cualquier transacción. ¿Qué pasaría con los dólares que los argentinos tienen en el colchón? ¿Y con los que no están declarados? Alguna vez a Melconian le oyeron decir que Argentina debía ir hacia “la legalización popular del dólar”. No dio más detalles.

El programa de shock que viene hablando con Bullrich -y que pretenderán confrontar con el plan “motosierra” de Milei- contempla una reforma de las relaciones laborales, una reforma previsional y una del Estado, entre otros puntos. Bullrich y Melconian quedaron en verse a solas antes de la presentación.

Tienen, todavía, muchas cosas para hablar. Muchos interrogantes que necesitan respuesta antes de que el plan salga a la luz. El anuncio se precipitó por el resultado del domingo 13. Hasta podría incluir, dicen, alguna sorpresa de último momento./clarin.com