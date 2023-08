Barby Franco ayudó a Pablo Alarcón tras enterarse de que actúa a la gorra

domingo 27 de agosto de 2023

Esta última semana, se conoció que Pablo Alarcón actúa a la gorra en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El actor explicó que empezó con esta actividad porque está sin trabajo y porque es su oficio.

Luego de conocerse su situación, varios artistas y medios se hicieron eco de la noticia. Barby Franco fue una de las figuras que salió a apoyar al artista. “Sos groso”, escribió ella en una historia de Instagram junto a una foto en la que posó con él.

Además, la pareja de Fernando Burlando no dudó en publicar el afiche promocional de la obra que Pablo Alarcón está dando en Plaza Francia. “Para quien quiera ir a ver a este enorme artista y ayudar”, lanzó ella solidarizándose e invitando a sus seguidores.

Tal como se supo en estos últimos días, el espectáculo “Discurso sobre la servidumbre voluntaria” tiene lugar todos los domingos de 15 a 17 en Recoleta, junto al músico Augusto Gavilán. En diálogo con TN Show, el actor destacó que su autor, Étienne de La Boétie, en 1548 interpretó esta obra por las calles de Francia como una forma de protesta contra el gobierno y la manera de gobernar la cosa pública.

Pablo Alarcón actúa a la gorra en una plaza: “Necesito ganar guita para vivir”

Pablo también explicó a este medio por qué había tomado la decisión de hacer esta actuación a la gorra. “Primero, este es mi oficio. Segundo, soy un actor que está sin trabajo. Tercero, encontré un texto que es muy apropiado para el momento político y económico que está viviendo el país”, enumeró.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, comentó el artista en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

“Es un mercado chico. Hoy somos muchos actores. Cuando llegué a Buenos Aires era lunes y el viernes ya estaba trabajando. Hoy no hay trabajo”, sumó Pablo. Sobre la nueva apuesta que inició en Plaza Francia, explicó que la reacción de las personas al verlo es maravillosa y que el público suele ser muy generoso.

Invitando a la gente a ver la obra que está haciendo, Pablo Alarcón comentó: “Estoy en la Iglesia del Pilar, en Recoleta, los domingos de 15 a 17, hay funciones de 15 minutos cada 20 minutos o media hora”.