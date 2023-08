Gonzalo Heredia reveló un insólito ofrecimiento que le hicieron

En ese momento, Gonzalo dio más detalles de la situación. “En la pandemia lo podría haber hecho. Era un señor que cumplía años y quería ese regalo. ¡No sé! Se ve que tenía ese fetiche, esa fantasía...Y preguntó en la agencia, a Alejandro Vanelli que es mi representante, y dijo: ‘La propuesta es esta’. Y era que leyera poesía, desnudo, en el living de su casa”, recordó. “Parece un chiste”, señaló la conductora. “Es genial. Yo también pensé que era un chiste, pero me dijeron: ‘No, es en serio. Mandaron un mail y todo’”.

¿En qué quedó la oferta? “Yo dije: ‘No me da en este momento’”. Y Georgina reconoció que era “muy fuerte” imaginarlo en esa situación. Sin embargo, Heredia agregó dejando una puerta abierta: “No sé en otro momento, no hay que descartar nada..”. Y luego recordó su paso por la telenovela Lobo allá por el 2012: “Me disfracé de hombre lobo, ¿no voy a leer desnudo una poesía en el living de una casa de un señor al que, seguramente, le gustaba la poesía?”.

Frente a esta confesión, Barbarossa comentó: “Te pagaba en dólares, pensalo”. Y entre el actor y ella bromearon con la posibilidad de que el hombre en cuestión se volviera a comunicar para repetir la oferta. “Hoy lo puedo pensar, tranquilamente”, concluyó Heredia.

Estrenando obra

Cabe señalar que la obra con la que debutó como autor Gonzalo se estrenó el pasado 17 de agosto. El actor es uno de los protagonistas junto a María Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás García Hume. La dirección es de Eva Halac y producción general está a cargo de Javier Faroni. La historia hace referencia a los mandatos, secretos y deseos no asumidos que se suelen repetir de generación en generación. En la trama, dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa, bajo el mismo quincho. Y el estallido de un montón de situaciones inesperadas llega para mostrarles que las cosas no son como ellos creen.

Luego de conquistar al público desde la pantalla con diversas ficciones, Heredia publicó dos novelas en editoriales independientes y ahora se animó a presentar esta propuesta teatral en la calle Corrientes. En una entrevista con Teleshow, el actor reveló que su ópera prima “nació por una tara en un texto que pretendía ser una novela”. La escena que formó los cimientos de la historia se fue expandiendo hasta afianzarse en las tablas. “Se trata de los vínculos familiares en dos épocas distintas: la primera transcurre en los años 80, mientras que la segunda es en la actualidad”, describió.