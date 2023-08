La mirada de los empresarios sobre "el efecto Milei"

La vigésima edición del Council of the Americas que tuvo lugar el último jueves en Buenos Aires, como todos los años, fue un termómetro perfecto para medir las afinidades del sector privado con todos los candidatos. Y fue claro el amplio apoyo a la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien los empresarios aplaudieron a cada momento de su discurso. No sucedió lo mismo con Milei, quien llegó pasado el mediodía, expuso y apenas recibió un tibio aplauso sobre el final de sus palabras.

Pero por un lado están las expresiones de buenos deseos y por el otro, muy distinto, lo que el establishment cree que puede suceder el 22 de octubre, en las elecciones generales. Aunque hoy, según el resultado de las PASO, las tres fuerzas están parejas, la sensación en el mundo corporativo es que Bullrich podría quedarse afuera de un eventual ballotage.

Especulaciones: ¿Milei gana en primera vuelta o va al balotaje?

Hay quienes creen que Milei está creciendo mucho y podría ganar en primera vuelta y hay otros que piensan que habrá que votar nuevamente en noviembre y que esa disputa podría ser entre Javier Milei y el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa.