N. Gallardo: "el árbitro me dijo que los jugadores de Boca pidieron la expulsión de Benedetto"

lunes 28 de agosto de 2023

El triunfo de Sarmiento ante Boca terminó con escándalo y algunas trompadas y dos expulsados, uno por equipo: Nahuel Gallardo y Lucas Blondel. La nota, sin embargo, la dio Darío Benedetto, quien minutos antes había dilapidado un penal y le tiró una piña al hijo del Muñeco.

¡LA LUPA EN LA TANGANA QUE SE ARMÓ POST-VICTORIA DE SARMIENTO! Benedetto quiso agredir a Nahuel Gallardo y todo terminó con las expulsiones de Trucco... ¡Se picó! pic.twitter.com/QeqmmSXOwM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

”Fui a saludar a Lucas Blondel, de buena manera por el buen partido, y me niega el saludo. Quise decir algo, cosas que quedan adentro de la cancha, de por qué me negaba el saludo y ahí vino Benedetto, se metió en el medio medio a hacer quilombo. No se por qué, supongo que se quedó caliente del penal... Y tira una piña, empieza a repartir piñas”, explicó el hijo del Muñeco en diálogo con Paso a Paso.

Luego, a la salida de los vestuarios y en declaraciones a ESPN tiró con munición pesada: “Me dijo Trucco que parece que mismo los de Boca le dijeron que lo eche a Benedetto, que hizo todo el quilombo él. Será medio un estorbo en el plantel".

Por último, agregó: “Habrá que preguntarle a él, se ve que por el tema del penal, de las declaraciones en la semana en contra de él (tuvo un nuevo cruce con Agustín Almendra). Se ve que viene arrastrando un par de cosas y se la agarró conmigo”.