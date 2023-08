AFIP retuvo a un hombre que compró 10 kilos de arroz y Feinmann reaccionó

lunes 28 de agosto de 2023

En el aire de Radio Mitre, Eduardo Feinmann leyó los tuits de un hombre quien reveló que fue retenido por AFIP a la salida de un supermercado tras comprar 10 kilos de arroz y no ocultó su sorpresa.

Detención y crítica

“Miren la historia rarísima que le pasó a este usuario de Twitter. AFIP me detuvo por comprar 10 kilos de arroz. El mismo usuario sacó fotos está la gente con el chaleco de AFIP. Fui al Diarco de Barracas y estaban los de AFIP haciendo inspección de las compras de la gente”, comenzó leyendo el periodista.

Y agregó: “La verdad nunca vi una cosa igual; AFIP controlando lo que compra la gente en los supermercados yo es la primera vez que me entero”.

“No pensé que me iban a parar a mí, pero cuando termino de abonar uno de los de la AFIP me pide el CUIT del local al que le estoy haciendo las compras, y le digo que son para mi casa y me cuestiona entonces por qué compré 10 kilos de arroz. Le explico que lo hago por la inflación y no me cree; pregunta si estoy en relación de dependencia, le informo que soy abogado, le doy mi DNI y mi matrícula y comienzo a discutir con ellos ya que insisten en retenerme la mercadería hasta verificar unas cosas luego de cinco minutos dicen que me puedo retirar”, continuó https://twitter.com/edufeiokEduardo Feinmann con su lectura.

Y cerró el periodista con los tuits del usuario: “Les pregunto si mis 10 paquetes de arroz o yo estamos bajo investigación. Con prepotencia me dijeron que me retiré, no sé cómo llegamos a esto, no sé en qué momento perdimos la libertad”.

Al respecto, Eduardo Feinmann analizó: “Estamos muy mal. Estamos viviendo en un país raro, con cosas raras que no ocurren en otros países o por lo menos en los países serios”.

“La verdad, el señor tiene razón, me parece que tiene razón. Pero bueno, qué sé yo así que te paran en la puerta de supermercado por 10 kilos de arroz. Ahora cuando son 10 kilos de cocaína o 10 kilos de marihuana, eso es para uso personal; ahora 10 kilos de arroz y viste en algo andarás...”, concluyó con ironía.