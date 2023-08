Conmovedor apoyo del público a Pablo Alarcón en su espectáculo a la gorra

lunes 28 de agosto de 2023

Días atrás, se conoció que el reconocido actor Pablo Alarcón trabaja en la calle y a la gorra para obtener un ingreso más en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país. “No tengo trabajo en teatro en este momento y esta me pareció una buena oportunidad, que tengo tiempo. No necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, declaró el intérprete hace unos días en Socios del espectáculo.

Sus dichos generaron mucha repercusión y angustia en el público que lo vio durante tantos años brillar en novelas como Regalo del Cielo o Por Siempre Mujercitas. Y este lunes, un día después de su nueva presentación en la Plaza Francia, el actor habló en Bien de mañana (El Trece). Tal como se supo en estos últimos días, el espectáculo El Discurso sobre la servidumbre voluntaria tiene lugar todos los domingos de 15 a 17 en Recoleta, junto al músico Augusto Gavilán.

SI APOYAS A PABLO ALARCÓN DALE ALTO RT 👇 pic.twitter.com/q31coe0LhU — Carlos Elías Furman periodista (@FurmanElias) August 28, 2023

“Hubo muchísima gente que se acercó con mucha entusiasmo, emoción y cariño”, fueron las primeras palabras de un Pablo Alarcón emocionado. Consultado sobre su actuación, el artista contó:” Estoy interpretando un texto de un francés de un chico de 18 años que en el año 1548 en Francia ante la altísima corrupción de un gobierno salió a gritar por las calles lo que se llamó El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra él, que es el gobierno”.

“Es un espectáculo que está contra la corrupción. A estos tipo de gobiernos no lo defiende el ejército, los defiende cuatro o cinco cómplices, socios en el fruto de sus saqueos, ladrones…”, señaló y agregó: “El gobierno no necesita gente hábil, necesita gente codiciosa que se acerca al poder para enriquecerse, se ofrecen ante el poder como ante el matarife hasta con su sangre”.

Sobre lo ocurrido con el publicó, Alarcón describió: “La gente se acerca después del espectáculo y es muy bello. Yo ya lo había hecho en una época de mi vida cuando me tuve que ir del país cuando en el gobierno peronista de Isabel Perón me vinieron a matar a casa, salí rajando por supuesto, no le voy a poner pecho a las balas. No soy como lo políticos que dicen ‘yo si no tengo laburo salgo de caño’. Mi cultura es el laburo”.

Sobre los próximo pasos, Pablo Alarcón aseguró: “Vamos a hacer una función frente a la Casa de Gobierno para gritarle al gobierno este texto y después vamos a ir al Congreso donde haremos lo mismo. Y después iremos a Tribunales, a Plaza Libertad”.

Al margen de ese presente, también reconoció el multifacético actor que continúa con una propuesta ideada durante la pandemia, El cocinero está frito, un espectáculo al estilo teatro delivery que reúne música, juegos y cocina a domicilio. En reuniones de alrededor de 10 personas, el artista -acompañado por dos músicos- ingresa a la casa de quien así lo quiera para compartir una velada única que puede extenderse por alrededor de cuatro horas, donde además de cocinar, despliega todo su talento actoral.

En las últimas horas, Barby Franco subió una historia de Instagram en la que se la puede ver posando junto al actor y escribió: “Sos groso”. Además, no dudó en publicar el afiche promocional de la obra: “Para quien quiera ir a ver a este enorme artista y ayudar”.

Por otra parte, Walter Alfa Santiago animó a sus seguidores de Instagram a acercarse a Plaza Francia para acompañar al artista. “A partir de las 14.30 voy a estar en la plaza frente a la Iglesia de Pilar de Recoleta con mi querido amigo Pablo Alarcón. Voy a estar con él que está haciendo teatro a la gorra. No es que voy a actuar ni nada, pero lo voy a acompañar”, precisó.