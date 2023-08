Sebastián Murga apuntó contra Massa: "Sus propuestas causan daño al productor"

lunes 28 de agosto de 2023

El candidato a presidente por el oficialismo Sergio Massa anunció ayer una batería de medidas económicas para intentar aliviar las consecuencias de la inflación. En este contexto, Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, criticó al ministro de Economía y afirmó que “debería llamarse a silencio".

"Cada vez que dice algo, las respuestas de los mercados son muy malas", agregó el ruralista que salió al cruce con fuertes críticas.

Murga resaltó que "suben los precios, producir cuesta más, y como no hay un plan a largo plazo anuncian parches y eso causa mucho más daño de los que ellos creen que van a poder solucionar". Además, el dirigente remarcó que "lo que anunció Massa le causa mucho daño a los productores".

Entre las medidas para el campo y las economías regionales; el Gobierno afirmó que mediante un nuevo programa de siembra de trigo y maíz se hará entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes a productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro.

Al respecto, el referente del campo en la provincia señaló que “nada se ajusta a la realidad, ni a la verdad de la situación, por ejemplo ya no se siembra trigo, ya pasó la época o sea no sé a quién está otorgando eso, y por otra parte; no solo hay cereales en el campo. Causan más daños cuando hablan”, sentenció.