lunes 28 de agosto de 2023

El delantero de Boca Darío Benedetto no fue mencionado en el informe del árbitro Silvio Trucco sobre los incidentes ocurridos en el final del partido entre Sarmiento y el Xeneize en Junín, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, y podrá estar presente en la próxima jornada del campeonato local.

El atacante del equipo de Jorge Almirón había tenido un rol fundamental en la pelea que se desató entre futbolistas del cuadro de La Ribera y el lateral izquierdo Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco y con pasado en el eterno rival, a quien le pegó una trompada mientras discutía con Lucas Blondel.

En #SportsCenter, te mostramos con nuestras cámaras exclusivas el empujón de Gallardo a Blondel y la posterior reacción del Pipa Bendetto contra el jugador de Sarmiento en el final del encuentro vs. Boca.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CQGEXpeoOS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

Minutos después de aquella agresión, el Pipa se acercó a la zona donde estaba el cuerpo arbitral para sacar a sus compañeros, que estaban protestando un supuesto penal que no les dieron por una infracción de Juan Insaurralde sobre Nicolás Valentini, y lanzó una frase insultante contra el réferi que justo tomaron los micrófonos de la transmisión oficial: "Dejalo que es limitado, dale".

Quiénes fueron suspendidos por los incidentes en Sarmiento vs. Boca

Horas más tarde, Trucco redactó el informe sobre lo acontecido en la tarde juninense y no mencionó al oriundo de Berazategui en ninguna parte. Y como en la Argentina no existe la costumbre de actuar de oficio, que requeriría la intervención del ente regulador responsable -en este caso el Tribunal de Disciplina de la AFA-, Benedetto podrá estar presente sin problema en el próximo duelo del Xeneize en la Copa de la Liga Profesional, el 3 de septiembre ante Tigre en La Bombonera.

De esta manera, los únicos suspendidos fueron Nahuel Gallardo, por el lado de Sarmiento, y Lucas Blondel, por parte de Boca. El marcador de punta del Verde tiró la primera piedra al picantear al ex-Tigre y provocó la reacción de los jugadores del Xeneize.

Nahuel Gallardo, durísimo con Benedetto tras la trompada en Sarmiento vs. Boca

El futbolista de 25 años explicó en Paso a Paso lo que sucedió al término del partido en el que el equipo de Pablo Lavallén venció al de Almirón por 1-0: ”Fui a saludar a Lucas Blondel, de buena manera por el buen partido, y me niega el saludo. Quise decir algo, cosas que quedan adentro de la cancha, de por qué me negaba el saludo y ahí vino Benedetto, se metió en el medio medio a hacer quilombo. No se por qué, supongo que se quedó caliente del penal... Y tira una piña, empieza a repartir piñas”.

A la salida de los vestuarios le tiró con munición pesada en diálogo con ESPN: “Me dijo Trucco que parece que mismo los de Boca le dijeron que lo eche a Benedetto, que hizo todo el quilombo él. Será medio un estorbo en el plantel". /TyCSports