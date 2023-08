Hay preocupación entre los intendentes por la suma fija

martes 29 de agosto de 2023

Este lunes hubo una reunión en la capital bonaerense, donde tanto el gobernador Axel Kicillof como varios intendentes radicales dejaron la campaña de lado para poner el foco en la gestión. El mandatario recibió en La Plata a cuatro intendentes radicales que llevaron planteos y preocupaciones del interior de la provincia.

Del encuentro participaron los intendentes Maximiliano Suescun (Rauch), José Luis Salomón (Saladillo), Alejandro Federico (Suipacha) y Gonzalo Peluso (Magdalena). Los cuatro fueron en representación de los 32 jefes comunales que tiene la UCR en la provincia de Buenos Aires.

“Hicimos los planteos que veníamos a hacer. Estamos complicados con la ejecución de las obras. No llegan los fondos para poder terminarlas. Reclamamos la cancelación de las deudas de IOMA, poder avanzar con un anticipo de fondos de actividades que desarrolla la provincia pero generan erogaciones en los municipios, como los Juegos bonaerenses”, informó Suescun en diálogo con TN.

“Dejamos planteada nuestra preocupación por estas medidas anunciadas por Massa: si funcionan en cascada, los municipios no tienen ninguna posibilidad de abordarlas. No tenemos acceso al crédito ni posibilidad de emitir dinero para costearlas”, manifestó a este medio el jefe comunal de Rauch.

Alejandro Federico expresó a TN: “La reunión que tuvimos con el gobernador abordó los anuncios que hizo Massa, porque nos pueden afectar directamente, con relación a los bonos para los estatales”. Y remarcó: “El gobernador nos dijo que no tiene ninguna decisión tomada respecto de este tema. Le aclaramos que para nosotros sería una complicación muy grande, porque seguramente va a llegar el reclamo de los municipales”.

La postura de Kicillof no es nueva. Desde hace tiempo sostiene que en la provincia de Buenos Aires “los salarios no perdieron contra la inflación”. En efecto, este mismo lunes, antes de la reunión con los intendentes, aseguró en un acto junto a Sergio Berni que “los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires no han perdido con la inflación”.

“Nos volvimos con la certeza de que vamos a seguir puntualizando estos reclamos para ver como se van resolviendo en este tiempo”, señaló el intendente de Suipacha. Y agregó: “Escuchó la situación económica de muchos de nuestros municipios. Fue una reunión interesante, sobre todo en el marco de una elección sobre la que también hicimos un análisis en conjunto”.

“Durante todo el mandato de Kicillof fue así, siempre nos recibió y pudimos hablar con él y hacer planteos generales desde el Foro radical”, señaló a TN Gonzalo Peluso. “Nuestros reclamos son las deudas que tiene la provincia, del IOMA, la actualización de los fondos para los torneos bonaerenses y la deuda de los certificados de obra pública”, añadió.

“De la reunión se desprende que el bono no abarca al sector público, Massa no lo dijo así tampoco”, subrayó el intendente de Magdalena. La preocupación excede a los municipios radicales, es un asunto transversal a los 135 distritos de la provincia, independientemente del color político. “Es un problema para los 2300 municipios del país, no podemos pagarlo. Porque incluso hay provincias que están peor que nosotros”, explicó.

Luego de la reunión privada con Kicillof (también participó la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez), los alcaldes se dirigieron al ministerio de Infraestructura. “Nos recibió Franco Laporta para discutir sobre obras. Se remarcó la necesidad de completar las obras pendientes, pero mucho más aún recibir los recursos correspondientes, que muchas veces son solventados desde las arcas municipales”, indicó Federico.