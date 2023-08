La dupla Orsi - Gómez fue autocrítica y también se lamentó del estado del campo de juego

martes 29 de agosto de 2023

Favio Orsi y Sergio Gómez se refirieron al desarrollo del partido frente a la Gloria por la segunda fecha, en lo quee fue su debut como local en esta Copa de la Liga.

"Hasta los 20 minutos hicimos un buen partido, el estado de la cancha nos jugó en contra" indicó Orsi y agregó, "No nos vamos conformes con el resultado, en la última jugada casi lo perdemos, casi se llevan los tres puntos y eso hubiera sido recontra injusto".

Por su parte, Gómez indicó, "Hubo momentos muy buenos y otros no tanto, entramos en la monotonía de Instituto, querían un juego lento. No hay que buscar excusas, tenés que merecer para ganar y algo hicimos mal para no ganar". El técnico fue más allá y señaló, "El equipo no brilló, pero tampoco fue menos que el rival. Las más claras de Instituto fueron jugadas sucias".



Orsi explicó, "Nosotros intentamos con la postura y con los cambios hacer que se queden los tres puntos en cancha, pero no se pudo". El entrenador también reconoció, "Internamente tenemos que mejorar bastante, achicando el margen de error. Dios quiera que las estadísticas nos sigan acompañando como hasta ahora".

Por último, Goméz también se refirió al mal estado del campo de juego, "Estamos trabajando en otro predio, mejorar el estado del campo de juego y del complejo lleva tiempo y tenemos que adaptarnos, esperemos que las cosas mejoren", concluyó.