El inter Miami de Messi construirá un nuevo estadio

El efecto Messi no se detiene. Además del aspecto deportivo, en el que Inter Miami no perdió desde su llegada y consiguió el primer título de su historia, desde la institución anunciaron que comenzaron las obras del nuevo estadio.

En las redes sociales publicaron el anuncio del inicio del proyecto para crear el Miami Freedom Park, la nueva casa del mejor jugador del mundo. En el posteo compartieron los principales puntos a tener en cuenta: “Nuestro nuevo estadio específico de fútbol tendrá 25 mil asientos, un parque público de 58 acres y está programado para abrir en 2025″.

The Freedom To Dream continues 🏗️💗🏟️



Construction has officially begun on Miami Freedom Park! Our new 25,000-seat fútbol specific stadium, 58-acre public park, and entertainment district is scheduled to open in 2025.



Find out all the details: https://t.co/4EcGiHmpE1 pic.twitter.com/ro0qvb5axp