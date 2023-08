Reveló el mejor lugar para dormir en el colectivo y generó revuelo en TikTok

martes 29 de agosto de 2023

Un chofer de colectivo reveló en un clip que subió a su cuenta de TikTok cuáles son los mejores lugares para poder dormir en el colectivo. La filmación tomó trascendencia, ya que contó con miles de visualizaciones y likes.

En el video, el hombre indicó: “Les voy a mostrar los mejores lugares para dormir en el colectivo. El típico es dormir en los asientos de atrás. Te acostás acá boca arriba, boca abajo o de costado y es espectacular”.

“Te podés quedar dormido acá (en los asientos individuales de la parte trasera del transporte), pero no es lo mismo que venir y sentarte acá (los lugares ubicados en la parte delantera). No te ve nadie porque la cabeza no llega hasta la ventana”, enfatizó el colectivero.

Por último, para bromear, señaló: “Si tenés ganas de ensuciarte un poco, te podés tirar en el piso y dormirte. En el verano es flama”.

La publicación se volvió viral en las red social china, ya que contó con más de 200 mil reproducciones, más de 20 mil ‘me gusta’ y varios comentarios por parte de los usuarios.

“Lo mejor es apoyar la cabeza en el vidrio y que te vibre toda la cabeza”, contó una chica. “Atrás no tanto porque re salta en los baches”, sumó una mujer. “datazooooo jajajjq”, expresó un joven. “Te llegas a acostar atrás y en la primer frenada terminas al lado del conductor”, enfatizó una persona.

TikTok, cómo hacer publicaciones de texto

Una nueva actualización de TikTok permitirá que los usuarios tengan una nueva forma de publicar contenido en la plataforma. Al contenido de video y fotos en formato de carrusel se sumarán los textos con su propio editor de letra y fondo.

Según la aplicación, este nuevo formato de publicaciones permitirá explotar aún más el uso de textos en la red social pues ya se hace uso constante de él en comentarios, descripciones e incluso en videos.

“Los creadores podrán compartir historias, poemas, recetas, entre otros contenidos escritos”, se afirma en la publicación de su página web oficial.

En lugar de ser un formato temporal a modo de historias que desaparecen luego de 24 horas, los textos de TikTok ocuparán el mismo espacio que las publicaciones de video en la aplicación y al igual que al resto de formatos, otros creadores pueden hacer dúos, responder e interactuar en otros niveles con ese tipo de contenido.

Para utilizar la herramienta de texto, los usuarios deberán abrir la aplicación y dirigirse al botón de creación y pulsar el botón “Texto”, lo que indicará al sistema que en ese momento no es necesario activar la cámara del celular.

En su lugar, se habilitará un lienzo en el que se podrá escribir el texto que se desee.

Durante la creación del contenido, TikTok también ofrecerá diferentes herramientas de edición para que la experiencia y el producto final sea más atractivo para las audiencias. Al igual que en el formato de historias de Instagram, el editor de texto contará con diferentes tipos de letras a las que se podrá modificar en color y tamaño.

Por otro lado, para presentar mayor atractivo para los usuarios que visiten la publicación, el lienzo o fondo del texto también podrá cambiar de color, tener diseños en los que se combinen más de uno e incluso añadir stickers.