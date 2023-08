Un alumno entró a una escuela con un machete e hirió a una maestra y a una compañera

martes 29 de agosto de 2023

Minutos después de las 8 de este martes, se registró un violento episodio en una escuela de Escobar cuando uno de los estudiantes, de 14 años, agredió e hirió con un machete a una de sus profesoras y a una compañera, indicaron fuentes del caso.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria del Lago (N°2220), que funciona en el barrio parque El Cazador, dentro del country CUBE (Centro Urbano Barrancas de Escobar), a orillas del río Luján. Luego de la conmoción generada inicialmente, las víctimas fueron atendidas por personal del SAME, que comprobó que las heridas no fueron de gravedad, informó la municipalidad en un comunicado.

Por razones que aún se desconocen y están siendo investigadas por la Justicia, el chico atacó a una estudiante de su mismo curso, provocándole un corte en una de sus manos. En ese momento intervino la docente, quien recibió una herida similar en una ceja cuando intentó detener el ataque.

Luego, personal del establecimiento educativo logró reducir al menor, y alertó a la policía. Ambas víctimas fueron derivadas por precaución al Hospital Provincial Erill, de donde se retiraron minutos después a sus hogares, detallaron desde la intendencia.

En tanto, el agresor y su madre, que se encontraba en la escuela, también fueron trasladados al centro de salud en una ambulancia.

De acuerdo a la información, distintas áreas del Municipio tomaron intervención en el lugar. Por un lado, personal de la Secretaría de Seguridad incautó el machete utilizado por el alumno y estableció en el colegio una guardia policial permanente.

En tanto, Subsecretaría de Educación elaboró un informe detallado de lo sucedido junto al inspector de Educación de Adultos, la inspectora de Educación Secundaria, la inspectora de Psicología y representantes del Consejo Escolar.

Por último, la Dirección de Niñez, a través de su equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales, brindó contención y continúa asesorando a las familias involucradas.

El ataque

A la vez, en el caso interviene la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de Zárate/Campana. El fiscal interviniente tomó testimonios a todas las personas involucradas y definirá los pasos a seguir.

“Agredió a los compañeros, a la profesora y a todos los que se le cruzaban en el camino”, contó una auxiliar del establecimiento en un audio de WhatsApp que se viralizó durante la mañana, indicó El Día de Escobar.

De acuerdo a distintas fuentes, el agresor llegó tarde al colegio y se dirigió al baño, donde se cambió. De ahí se dirigió al aula con el machete en la mano y cuando ingresó fue directamente a agredir a una compañera, añadió el medio local sobre el ataque. “La profesora intentó interceder y sufrió un corte sobre la ceja, en tanto que la chica recibió un corte en la mano”, precisaron las fuentes.

Según Télam, los investigadores pudieron establecer, tras indagar sobre los motivos del ataque, el adolescente estaba enamorado de su compañera, en una situación que describen “como una obsesión”. Indicaron, a la vez, que ese sentimiento no era correspondido.