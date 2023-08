El fuerte descargo de Andrea Rincón contra Intrusos

martes 29 de agosto de 2023

Un inesperado y explosivo escándalo se desató entre Andrea Rincón y el programa Intrusos. Si bien nada de lo sucedido se pudo ver al aire -al menos hasta el momento- se supo que la actriz fue al programa para dar una nota y se retiró sin brindar la entrevista y discutiendo a gritos con todo el mundo. En el medio hay dos versiones: ella acusa de malos tratos y falta de respeto a la producción, mientras que un par de panelistas aseguran que quiso hacer un mano a mano con Flor de la Ve, se lo negaron y explotó.

Rincón, se sabe, es una mujer de un carácter importante. En un vivo de Instagram, hizo explotar la bomba al explicar que "Quiero contarles que ustedes me ven muy linda pero me pasó algo muy feo y muy humillante. Hoy tenía que estar en este momento en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando, y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Y decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor. Lo muestro acá porque me hicieron esta propuesta. Acá está: mano a mano con Flor, sin un tema específico". En ese instante, la actriz dio vuelta su celular y dejó ver una charla por WhatsApp en el que efectivamente le ofrecían que sólo la reporteara Florencia.

"Entonces dije bueno, me pongo linda. Me levanté temprano, vino una maquilladora que también se levantó temprano, una marca me prestó un vestuario. Pero qué me pasa. Hoy me llama Jey Mammón, temprano, y me dice "ojo que a mi también me dijeron de hacer un mano a mano con Flor y después no me lo cumplieron". Yo estaba tranquila porque se que Flor es una buena mina, que te respeta, te habla tranquila, porque conmigo fueron muy malos y entonces con los demás me cago toda" continuó.

Entonces qué hago -siguió Rincón- le mando un mensaje a mi manager, que le escribió a un productor de Intrusos, Nahuel González y le puso "que se respete el arreglo que es un mano a mano, Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas". El productor le responde "entendido, la vamos a cuidar". Pero llegué al programa y me dicen "no, esto no va a ser así, vos estás con todos, no con ella sola". Vino el mismo productor que habló con mi manager y dijo "no, acordamos otra cosa". Y ahí me planté y les dije "yo no soy la misma que traían antes. A mi se me respeta. Si no se hace lo acordado, mandame el auto que me tomo el palo". Vino una productora y me dice "conmigo no arreglaste nada".

Muy enojada, Rincón contó que "para colmo, esta productora me dice "bueno, andate, pero andate rápido y sin gritar así no se entera Flor de la Ve". Y yo le dije "pero esto es una humillación, flaca, me levanté a las 9 de la mañana, llamé a un maquillador. Esto es un contrato, lo que mi manager tiene es un contrato". Lo que hacen es moralmente bajo. La palabra tiene un peso, y ellos están acostumbrados a hacer esto. A llamar a Andreita, la drogadicta, y decirle "dale, dale, ¿está drogada? Mejor si está drogada. Es el momento, ponchala, la hacemos mierda". Me quisieron hacer lo mismo que a Jey. Mi problema no es con el panel, con el panel tengo la mejor, mi problema es con los que quieren abusarme. Esto no es muy distinto a una violación. Y no, yo elijo quien me garcha o me deja de garchar. Y también elijo quien me entrevista o me deja de entrevistar. Ahora van a tener que ver qué hacen conmigo y con este contratito que tenemos, porque a mi no me faltan más el respeto. Si no vas al programa hablan mal de vos. Tengo un montón de llamados, y cuando acepto ir me hacen esto. Esto no se le hace a la gente".

"Exijo que una vez por todas me respeten, en ese programa he escuchado que soy dos tetas, que solo sirvo para almanaque de gomería, ¿Cuándo van a respetarme? ¿Tan grande creen que la tienen? Bueno, ahora cuando les llegue la carta documento vamos a ver si la tienen grande. Perdón, pero estoy enojada, y en ese programa berreta... esa gente no se merece ni llamarse personas. Hay que tener palabra. La gente dice algo y hay que bancarlo con el pecho. Existen los valores y los principios. Digo esto porque dicen que me la doy de no se qué... No tengo problema con los panelistas. No se ni quiénes son porque no miro el programa. A mi se me respeta, como Gatica. Ahora que la cuentan como quieran, pero esta es la verdad. Por poco me la chupan para que vaya, y cuando fui me humillaron. Hay cosas que no se hacen, y es momento de sacarles la careta a ciertas personas", terminó, furiosa.

La respuesta no tardó en llegar. Tanto Pampito como Guido Záffora, dos de los panelistas del ciclo de América, se dirigieron a sus redes sociales para dar su versión. "Andrea Rincon vino a intrusos y se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor y que los panelista no le preguntemos. Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer. Desde que estoy en intrusos pasaron muchas figuras y ninguna pidió esa estupidez. Por ejemplo Soledad Silveyra hizo un noton y sin pedir nada. ¿Ustedes entienden el delirio de Rincon? Llega a un programa que fue invitada con mucho respeto y no quiere hablar con el panel", contó el nacido en La Pampa, mientras el rosarino escribió "Recién escuchando el vivo de Andrea Rincón me quedé sorprendido. Fue ella la que gritó y destrató a nuestra producción. Quería nota a solas con Flor y no cruzarse panel. Asi de simple. La humildad a marzo". Hay pelea de fondo. Y como se decía en los sábados de Luna Park o se grita ahora en Las Vegas, "En el Rincón azul...". /Paparazzi