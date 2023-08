Un campeón del mundo en la mira del Manchester United

El defensor campeón mundial con la Selección Argentina Nicolás Tagliafico es seguido por el Manchester United por pedido expreso del entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, quien lo dirigió durante cuatro temporadas en el Ajaxde Países Bajos.

Debido a las bajas por lesión del inglés Luke Shaw y el neerlandés Tyrell Malacia, el elenco inglés salió a buscar un lateral izquierdo a tan solo días del cierre del mercado de pases europeo y el exjugador de Independiente es una de las alternativas.

Manchester United are still discussing internally about best option for new left back 🚨🔴 #MUFC



Contacts took place today again for Cucurella, also Marcos Alonso and Reguilón remain in list.



United also called to ask for conditions for Tagliafico deal, well known by Ten Hag. pic.twitter.com/rRDxCq2LRT