Facundo Campazzo arremetió contra la selección después de no clasificar al mundial

miércoles 30 de agosto de 2023

En un golpe para el básquetbol argentino, la Selección Nacional de Básquet no logró asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de París después de caer ante Bahamas en el Preclasificatorio Olímpico. Este triste desenlace se suma a la eliminación previa que sufrieron en febrero ante República Dominicana, privándoles de participar en la Copa Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.

"ES UN FRACASO NO ESTAR EN EL PRÓXIMO MUNDIAL"



Adelanto exclusivo del #LíberoVS Facundo Campazzo: "Lo importante es saber cómo afrontarlo y cómo transformarlo en combustible para lo que viene". Próximamente, en nuestro canal de YouTube.



Facundo Campazzo, la máxima estrella del equipo, se mostró abatido tras la derrota y describió la situación como un "fracaso". No obstante, el base ex NBA defendió la importancia de reconocer los fracasos en la carrera de un deportista y convertirlos en motivación para el futuro. El cordobés enfatizó que, a pesar de no alcanzar sus objetivos, el equipo logró consolidarse como un grupo y dio la bienvenida a nuevos talentos en la Selección Argentina de Básquet.

Fuente: mdzol