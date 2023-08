El topless de Irina Shayk en medio de las vacaciones con Bradley Cooper

miércoles 30 de agosto de 2023

Irina Shayk no para de ser noticia. En los últimos meses, la modelo rusa ocupó los principales títulos de la prensa del corazón por su sorpresivo romance con Tom Brady; el exmariscal de campo de la NFL que estuvo casado durante 13 años con la modelo brasilera Gisele Bündchen. Sin embargo, en las últimas horas, la morocha volvió a ocupar el centro del foco mediático por irse de vacaciones con su ex, Bradley Cooper.

Si bien la modelo y el actor siempre se han mostrado cerca por su hija de 6 años, Lea De Seine, compartiendo paseos, fiestas escolares y algunas compras, esta vez llamó la atención que se hayan ido de vacaciones juntos en medio del incipiente noviazgo de la modelo.

Topless en la playa

Ni Irina ni Bradley hablaron al respecto pero sí lo hicieron una serie de fotografías que ella subió a su cuenta de Instagram este fin de semana. Se trata de imágenes que curiosamente coincidieron con un posteo que el actor de ¿Qué pasó ayer? realizó en sus redes. Mientras que la modelo se mostró muy sensual posando en topless entre unas rocas gigantes frente al mar, Cooper se mostró recostado sobre un kayak en un terreno de playa similar al que publicó su ex.

Que la expareja haya decidido pasar unos días en familia habla de una gran madurez de ambos. Sin embargo, este gesto hizo un poco de ruido luego de que se conociera lo que el actor opina de la nueva relación de su ex con Tom Brady. “Decir que no le molesta sería una mentira. Ella es la madre de su niña y ellas son sus dos mujeres favoritas en el mundo. Siente que, por primera vez, conoció a alguien en Tom que le quitaría el corazón para siempre. Tom es muy capaz de ser un esposo fiel y padre. Esto es lo que afecta a Bradley”, le reveló un allegado a la estrella hollywoodense a Daily Mail. “Brady y Shayk no declararon su amor. Esto podría terminar en dos o tres semanas”, le dijo otra fuente a Page Six mientras advertía que Cooper está adoptando una actitud de esperar y “ver qué pasa”.

Su historia de amor

Shayk y Cooper iniciaron su noviazgo en 2015, convirtiéndose en una de las parejas más cool del ambiente. Sin embargo, después de cuatro años de estar juntos y poco tiempo después de haberse convertido en padres de Lea, anunciaron su separación sorprendiendo a todos sus seguidores. Si bien en un principio la modelo sufrió mucho la ruptura, con el tiempo ambos pudieron reconstruir el vínculo por el bienestar de la pequeña de seis años.

Desde su separación, la modelo rusa ha sido vinculada con varias figuras del ambiente. Sin embargo, el último rumor que la relaciona con Tom Brady parece estar perdurando en el tiempo. Los tortolitos aparecieron por primera vez en el radar de los paparazzi en junio de este año, cuando coincidieron en la isla del multimillonario Joe Nahmad en Cerdeña, Italia. Al mes siguiente, una fiesta en la casa del exjugador de fútbol americano en Los Ángeles la tuvo a Shayk entre sus invitadas especiales.

Hace dos semanas, los fotógrafos volvieron a capturarlos juntos saliendo de un hotel cinco estrellas en Londres, donde al parecer disfrutaron de una escapada romántica de dos días. Y como si faltara algo para confirmar las sospechas, días después Page Six informó que la pareja compartió una cena en un restaurante de sushi en el barrio de Tribeca, en Nueva York.

Mientras que Shayk tiene a Lea De Seine de seis años, Brady tiene tres hijos: Benjamín, de 13 años y Vivian, de 10, fruto de su matrimonio con Gisele Bündchen y Jack, de 16, nacido de su relación anterior con Bridget Moynahan.