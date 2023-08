Berreta: "Desde el lunes comenzará la suspensión de los choferes sin goce de sueldo"

jueves 31 de agosto de 2023

Desde este miércoles comenzó en la provincia un plan de contigencia de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), con la reducción del 25% en la frecuencia de los colectivos y de acuerdo a lo expresado por el vicepresidente de la entidad, Jorge Berreta, otra consecuencia de esta decisión será la suspensión rotativa de los choferes a partir del próximo lunes.

En declaraciones telefónicas con Los Primeros TV, el directivo afirmó que "son medidas indeseadas pero son consecuencias de una situación que lleva a las empresas a trabajar al borde del quebranto".

"Desde hace unos 6 años que venimos trabajando en base a déficit y esto lleva a que las empresas esten agotadas y al borde de la quiebra", explicó Berreta.

Sostuvo que "esta medida de la reducción del servicio no es una decisión grata, pero es una medida desesperada para mantener el servicio de transporte público de pasajeros".

Berreta manifestó que el panorama es más serio si se tiene en cuenta que desde el lunes apelarán a la suspensión de los choferes, de forma rotativa, ya que ante la reducción en la circulación serán menos las unidades que saldrán a la calle y por ende, habrá empleados que no podrán trabajar.

"Desde el lunes comenzaremos a enviar los telegramas suspendiendo en tandas y en forma rotativa de 3 a 5 días al personal, sin goce de sueldo por razones de fuerza mayor", afirmó Berreta. Admitió que esta medida es para evitar el despido de los trabajadores de no haber una solución a corto plazo.

Pero además, afirmó que el sector no está en condiciones de pagar la suma fija de $60 mil dispuestas por el gobierno nacional y lo que es más preocupante aun, adelantó que el proximo jueves cuando vence el plazo legal para abonar los salarios del mes de agosto, no tienen los recursos suficientes para ello. "Hoy no estamos en condiciones de pagar los salarios la semana que viene", aseveró.