¿Por qué hoy es el día Mundial de la Solidaridad?

El origen de este día se encuentra en conmemorar el movimiento polaco de solidaridad creado por Lech Walesa en 1980. El objetivo se centra en la necesidad que tienen muchas familias para poder dar de comer a sus hijos además de proporcionarles una educación adecuada y verlos crecer sin ningún tipo de carencias.

¿Qué se hace?

La población mundial vive este día con mucho entusiasmo y con la alegría de saber que todas las ayudas que pueden aportar son muy positivas para aquellos que no están en una buena posición y lo están pasando mal. Durante el mes de agosto que es el mes de la Solidaridad se realizan diferentes actividades con el objetivo de ayudar de la manera que sea posible a las personas que no lo están pasando nada bien ya sea por falta de recursos, personas enfermas, personas mayores, etc.

Se suelen realizar muchas y diversas actividades entre las que se encuentran:

Recogida de alimentos : este día y durante todo el mes, se pide a la población que en la medida de lo posible ayuden con entrega de comida que tan necesaria es para aquellos que no tienen ni para poder comer. Esta recogida al final de mes es entregada a los más desfavorecidas siendo repartidas por los voluntarios adscritos a la causa.

Recogida de ropa : existe por desgracia un número muy numeroso de población que no tiene para poder comer y menos para poder vestirse. Por eso también se hace un llamamiento a las personas que puedan entreguen aquella ropa que no usan y que siguen estando en perfectas condiciones de uso. Para ello suele recogerse en bolsas para su entrega a las personas desfavorecidas de la sociedad.

Día del Joven Solidario se celebra el 15 de agosto. En este día muchos jóvenes de todos los países, acuden a hospitales para alegrar a las personas enfermes y darles cariño y ganas de seguir viviendo. Visitan residencias de ancianos con la intención de hacer sonreír a las personas mayores que allí se encuentran y que por lo menos ese día se olviden de sus dolencias y disfruten de este día de fiesta. También a escuelas donde los niños disfrutan a lo grande con la visita inesperada de los jóvenes.

Caminata de la Solidaridad: consiste en una marcha donde se invita a todos aquellos que quieran participar para conseguir un país más solidario e intentar seguir el ejemplo tan humano y solidario que el Padre Alberto Hurtado llevó en su vida en Chile. La Solidaridad no sólo en todo aquello material o dar dinero a los más necesitados, sino que la persona solidaria reza, ayuda, asiste a los más necesitas y desprotegidos de esta sociedad en la que vivimos.

Cada día más y más gente necesita ayuda, por eso con estas y otras iniciativas que ese organizan a lo largo del mes solidario, intentan recaudar todos aquellos fondos posibles tanto en forma de dinero, comida, ropa u otros enseres y además enseñan a las gentes otras maneras de ser solidarios con los demás sin realizar ningún gasto como el simple hecho de tener un gesto amable con alguien, acompañar e alguien a dar un paseo porque se encuentra impedido y no puede, acompañar y hacer feliz a una persona que se encuentra en sola, etc.