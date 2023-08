Polémico: el palito de Almirón a River tras el pase a las semifinales

Jorge Almirón se mostró sereno, muy confiado y totalmente optimista con el futuro de Boca en la Copa Libertadores. Obviamente destacó el valor de Chiquito Romero en la definición por penales y aseguró que su equipo hizo méritos para clasificar a la semi porque "en los 180 minutos fuimos superiores".

Cuando le dieron la chance le dejó un mensaje picante a River, como para empezar a calentar el superclásico del domingo 3 de octubre en la Bombonera, justo unas pocas horas antes de la definición de la serie de la Libertadores contra Palmeiras en Brasil.

"Vemos si se puede acomodar ese partido. Sería ideal porque nosotros estamos jugando una instancia muy importante. El partido con River también es muy importanta para nosotros y para la gente, en nuestra casa. Y lo ideal sería jugar en igualdad de condiciones, que no tengamos que cuidar jugadores... Esperemos que se pueda cambiar: nosotros estamos en la semi de la Copa y ellos pueden esperar para jugar ese partido", dijo Almirón en respuesta a la superposición del superclásico con el mata-mata ante Palmeiras.

Claro, la ida de la semi en la Bombonera se jugará en la última semana de septiembre y la revancha, en el Allianz Parque de San Pablo, la primera semana de octubre. Por lo tanto, la visita de River a La Boca queda en el medio.

De todas maneras, el pedido de Almirón tendrá que ser evaluado por la AFA y habrá que ver cuál es la reacción de los dirigentes de River, ya que el reglamento estipula que los partidos del torneo local se pueden postergar o reprogramar solamente cuando un equipo argentino disputa una final.

⚠️ ATENCIÓN



El #FIXTUREBOCA cuando #Boca juegue semifinales de @Libertadores:



🔷 26 o 27 de septiembre:#Boca vs Palmeiras



🔶 1° de octubre#Boca vs river



🔷3 o 4 de octubre:

Palmeiras vs #Boca pic.twitter.com/D5PKxYkvpg