Oficial: la lista de convocados de Lionel Scaloni para las primeras fechas de Eliminatorias

jueves 31 de agosto de 2023

Lionel Messi quien viene teniendo un gran presente en Inter Miami, encabeza la nómina de cara los juegos ante Ecuador, del próximo jueves 7 de septiembre, en el estado Monumental, y contra Bolivia, el martes 12, en estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3625 metros sobre el nivel del mar.

La lista de convocados de la Selección Argentina. pic.twitter.com/uoAdATQFFb — Gastón Edul (@gastonedul) August 31, 2023

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli y no fueron llamados Giovanni Lo Celso y Joaquin Correa.

Los arqueros serán finalmente cuatro por precaución, porque Emiliano Martínez tuvo una molestia muscular en los últimos días. De todas formas, el Dibu llegaría sin complicaciones a los partidos. Los otros que están son Juan Musso y Walter Benítez.