¿Qué dijeron los padres de la alumna presa por amenaza de bomba?

jueves 31 de agosto de 2023

Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que dirige Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia de formalización de cargos para imputar a una alumna, de 18 años, por el delito de intimidación pública, en dos oportunidades, en perjuicio de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués de San Miguel de Tucumán, ocurrido el lunes 7 de agosto del corriente año.

Luego de relatar el hecho (ver aparte), la Fiscal se refirió a las evidencias, entre ellas, el oficio de la telefonía de celular prestataria que señala la titularidad de la joven con la línea atribuida en los mensajes enviados a la docente.

"Existen elementos que la vinculan con el número de línea del cual provino la amenaza. No resulta menor que el día posterior al hecho lo denunció como robado. Por lo tanto, el peligro procesal está dado porque se falseó un dato pidiendo la suspensión de la línea y el acto posterior (por parte de la defensa técnica) de adjuntar un teléfono distinto del que provinieron las amenazas”, afirmó Rivadeneira. A continuación pidió la prisión preventiva por dos meses para la estudiante (que se encuentra cursando el 6° A) y un embargo de $3.000.000 (por el término de seis meses –que demandará la investigación-).

¿Qué dijeron los padres de la acusada?

En un móvil de Los Primeros, el padre afirmó que "ella no fue".

"A mi hija la inculparon mal porque ella es inocente. Lo que le hicieron es una injusticia y me duele", dijo Gerardo, quien afirmó que el chip desde donde se mandó el mensaje está a nombre de su hija pero ella no lo estaba utilizando, si no otra persona a quien le prestó.