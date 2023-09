La furia de Pamela Sosa contra Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

jueves 31 de agosto de 2023

Pamela Sosa se mostró furiosa tras la muerte de Silvina Luna. La modelo fue pareja de Aníbal Lotocki y es una de las denunciantes en la causa por mala praxis.

Sosa irrumpió en la casa del cirujano ubicada en Olivos donde, entre gritos y llantos, exigió Justicia. “¡Salí hijo de puta! ¿Cuántas más víctimas tiene que haber?”, reclamó frente a las cámaras que estaban en el lugar.

Pamela Sosa es una de las denunciantes en la causa contra Aníbal Lotocki y se mostró quebrada tras la muerte de Silvina. “¿Qué más hay que esperar? Forr... hijo de p... da la cara. Quiero que de la cara”, reclamó y golpeando la puerta de vivienda, exclamó: “¡Da la cara, Lotocki! Lotocki, asesino de m... ¿Cuántas más víctimas tiene que haber? Ya vas a quedar preso”.

Visiblemente conmocionada, la modelo admitió: “Quiero matarlo. Tengo mucho enojo. Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años. Era mi compañera de la Justicia, ella y Burlando”.

Más allá del temor que tiene por lo que pueda pasarle a ella, que también tiene el producto en su cuerpo, Sosa hizo hincapié en la muerte de Silvina. “Uno obviamente tiene miedo por lo que pueda pasar, pero se murió una persona joven, una víctima de este hijo de mil p... (...) Era una mina que tenía futuro, que quería tener una familia, no me puedo ni imaginar cómo debe estar el hermano... Una buena persona”, sostuvo entre lágrimas.

Pamela Sosa habló de sus secuelas tras las cirugías de Aníbal Lotocki: “La Justicia está ausente”

Pamela Sosa fue pareja de Aníbal Lotocki durante casi una década. Al igual que otras tantas famosas, ella lo denunció por mala praxis. A fines de junio, en diálogo con Carolina Amoroso, al aire de Está pasando (TN), la modelo habló de su experiencia con el polémico médico.

En primer lugar, Sosa aclaró que el problema no son las cirugías estéticas, sino lo que hace Lotocki. Entonces, habló de sus padecimientos tras someterse a procedimientos con el médico en cuestión entre 2010 y 2011: “A mí me encontraron granulomas y tengo una diabetes. Si bien es una enfermedad silenciosa, porque no tengo consecuencias visibles, yo me cuido y llevo un régimen en cuanto a la comida y ejercicio físico”.

“A mí me pasó, como a todas, que con los estudios me di cuenta de que lo que tenía adentro no es ni siquiera el metacril, sino un polímero mezclado con un aceite. A mí me encontraron aceite, silicona en realidad”, apuntó. /TN