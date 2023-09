Murió Silvina Luna: fuerte repudio a Marcelo Polino por burlarse de su "cola"

“Tiene problemas de salud pero auditiva, porque escuchó mal lo que le dije. Le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki, nada más, no dije nada ni de la enfermedad ni de lo que le pasaba. No hablé de la salud, salud es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki nada más”, le dijo el entonces jurado del certamen.