El escandaloso motivo por el que Silvina Luna y El Polaco no se casaron

Silvina Luna y El Polaco estuvieron muy enamorados. Tenían planes de boda y muchas ganas de formar una familia, pero nada de eso sucedió. Otra mujer se interpuso en el camino y el músico se dejó llevar, provocándole un gran dolor a la modelo que actualmente pelea por su vida en el Hospital Italiano.

Ximena Capristo, íntima amiga de la ex Gran Hermano, exclamó que la tercera en discordia fue Barby Silenzi, como siempre se supo. Sin embargo, la panelista de LAM (eltrece) ahora dio a conocer cómo operaba la bailarina para quedarse con el artista, con el que actualmente está en pareja y tiene una hija, Abril.

“Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, sostuvo, y luego recordó el sincero consejo que le dio a Silvina: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”. En aquel entonces, tras la infidelidad, Luna hizo todo lo posible por perdonarlo, pero no lo logró. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, se le escuchó decir en una entrevista.

Silvina Luna se lamentó de su relación con El Polaco

En agosto de 2019, durante una nota con Ulises Jaitt, la modelo reconoció que no la había pasado nada bien como novia del cantante tropical. “La relación con El Polaco valió la pena en el momento. Como pareja fue una elección mala. En ese momento sucedió. Hoy no lo elegiría. Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte”, sostuvo.

Con ánimos de hacer catarsis, expuso cómo era la rutina con él: “La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación habían un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden. Antes yo vivía más de noche y yo cambié radicalmente”.

Seis años después, Silvina se encuentra en la terapia intensiva del Hospital Italiano, donde ingresó el 13 de junio por una encefalopatía. Por su parte, el artista continúa en pareja con Barby en Silenzi, la mujer que lo separó de la ex Gran Hermano.