Mientras crece la incertidumbre por Maestro Puch, Atlético Tucumán sumará otro delantero

Continúa la novela de Ignacio Maestro Puch, delantero de la selección sub 20. Aunque hasta el momento sigue en Atlético Tucumán. La incertidumbre en torno a su futuro persiste, ya que algunos mercados de pases en otros continentes cierran entre hoy y el 15 de septiembre, lo que podría abrir la puerta a posibles destinos para el jugador.

Por otro lado, en San Lorenzo reina la esperanza de conseguir una prórroga en el mercado de pases. El club se encuentra inhabilitado para incorporar debido a una inhibición impuesta por el TAS, pero se espera levantar esta sanción a través de un acuerdo de pago de deudas pendientes. Si la Liga Profesional otorga una extensión del plazo, San Lorenzo tendría hasta el 12 de septiembre para hacer realidad el traspaso de Maestro Puch al club azulgrana.

🚨#ATENCIÓN



A esta hora #SanLorenzo todavía NO LEVANTÓ la inhibición, por lo que el pase de Maestro Puch no se resolvió. Si logra hacerlo hasta mañana antes de las 20 hs, el pase SE HACE. Últimas 24 horas para definir o no la salida del delantero tucumano. pic.twitter.com/8nyQabudTP