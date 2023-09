Muerte de Silvina Luna: el futuro judicial de Lotocki en las causas que investiga la Justicia

viernes 01 de septiembre de 2023

En medio de la conmoción por la muerte de la modelo Silvina Luna (43), la Justicia sigue investigando al médico Aníbal Lotocki.

El cirujano fue condenado en 2022 por “lesiones graves”, aunque tras el fallecimiento de Luna su situación podría verse mucho más complicada.

También está procesado en otra causa por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte del empresario Rodolfo Zárate. Este hecho ocurrió el 16 de abril de 2021 durante una operación que le realizó para la reducción del tejido graso. Todavía resta que se eleve a juicio oral.

Tras las denuncias de Silvina, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa (las operó entre 2008 y 2015), que iniciaron acciones legales en conjunto, Lotocki fue condenado el año pasado a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la profesión por el delito de mala praxis.

Si bien esta condena tiene que ser revisada por Casación, Juan Pablo Fioribelli, quien fue el abogado de Pamela Sosa en su momento, aseguró en diálogo con TN que “la van a confirmar al 100%”, aunque aún no se sabe cuándo.

Debido a que la causa no está firme, el 11 de agosto el fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, consideró que correspondía que se ordenara la inhabilitación del médico de forma provisoria para el ejercicio de la medicina y el comercio “en el ámbito de la estética y la cosmética”.

El dictamen del fiscal fue presentado ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que había requerido la opinión de las partes al respecto de la inhabilitación de Lotocki mientras se revisa su condena por las lesiones graves que sufrieron Luna, Xipolitakis, Sosa y Trenchi.

En tanto, el letrado Fioribello afirmó que en el caso de que el médico sea finalmente considerado culpable de la muerte de Silvina Luna (para hacerlo será fundamental que se realice una autopsia al cuerpo de la modelo), pasaría a tener tres causas: una por el “homicidio simple” de Zárate, otra por el fallecimiento de Luna y la condena por lesiones graves en perjuicio de Xipolitakis, Sosa y Trenchi.

Una por una: todas las víctimas de Aníbal Lotocki

MARIANO CAPRAROLA

Silvina Luna no fue la única que sufrió las consecuencias de una intervención realizada por Lotocki. Mariano Caprarola, panelista de “La Jaula de la Moda”, también fue paciente del médico en 2010 y desarrolló una insuficiencia renal como resultado de una mala praxis.

En sus últimos días, Caprarola expresó su indignación: “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

PAMELA SOSA

Otra víctima de Lotocki fue Pamela Sosa, quien fue pareja del cirujano entre 2006 y 2014. Después de su separación, inició acciones legales contra él, alegando que los procedimientos estéticos le habían causado diabetes y granulomas.

GABRIELA TRENCHI

Gabriela Trenchi también denunció a Lotocki por la aplicación de metacrilato, que tuvo graves consecuencias en su salud renal.

Gabriela Trenchi tras la muerte de Silvina Luna contó sobre su estado de salud y con miedo aseguera que ella podría ser la próxima en fallecer de las víctimas.

STEFI XIPOLITAKIS

Stefi Xipolitakis, quien se pronunció sobre su situación antes de la trágica muerte de Silvina Luna, expresó su preocupación: “A cualquiera de las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

CRISTIÁN ZÁRATE

Cristian Zárate fue el primer paciente de Lotocki en fallecer en abril de 2021 durante una intervención en la que se descompensó y sufrió un paro cardíaco.

FRAN MARIANO

Fran Mariano, un empresario de la construcción, fue otro paciente de Lotocki que tuvo un desenlace fatal. En el momento de la intervención, Lotocki afirmó que solo le realizaría una cirugía para una hernia abdominal, pero perdió mucha sangre y sufrió un paro cardíaco.

Fran Mariano contó su experiencia, en la que Lotocki le ofreció más procedimientos de los acordados: “Vuelvo con él, siempre creyendo que era cirujano plástico y de los mejores. Me pidió que me retoque la nariz y el mentón. Me empezó a tocar la cara y me medía; me ofreció ponerme pómulos. Me propuso inyectarme agua fisiológica para probar si me gustaba y cuando me vi le dije que no me lo haga”.

VIRGINIA GALLARDO

En 2008, Virginia Gallardo también fue víctima de los procedimientos de Lotocki para el levantamiento de glúteos, y describió cómo el producto utilizado por el médico causó inflamación y endurecimiento en su cuerpo, dejándole un dolor constante en la zona intervenida.