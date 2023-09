Fin de una era: la Champions se jugará sin Messi ni Cristiano tras 20 años

La Champions League está a vísperas de empezar una nueva edición y marcará un hecho especial en el mundo del fútbol. Resulta que, tras 20 años, será la primera vez que se juegue sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, figuras estelares que regalaron su mejor momento jugando en clubes top de Europa.

Hasta la etapa 2021/22, Cristiano Ronaldo todavía seguía disputando la Champions League con Manchester United, pero las diferencias con el DT Erik ten Hag lo llevaron a despedirse del fútbol europeo y así migrar al exótico balompié de Arabia Saudita en la temporada siguiente. El popular Mr. Champions se despedía así de la máxima competencia de clubes del Viejo Continente y asumía un nuevo reto en el Medio Oriente.

Ante ello, la UEFA Champions League aún podía presumir de tener a la otra estrella que brillaba tanto como el portugués, es decir, Lionel Messi. El argentino dejó el Barcelona de manera sorpresiva y se unió a las filas de PSG por dos temporadas. No obstante, el plan francés no funcionó como se esperaba y así el jugador albiceleste decidió partir en julio de este año al Inter Miami, cerrando toda competencia a nivel europeo.

This is the first Champions League group stage draw in 20 years without Lionel Messi or Cristiano Ronaldo 🥹🐐 pic.twitter.com/5qcwSLHB6I