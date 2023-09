Después de ser elegida mejor jugadora de Europa: “No debemos permitir el abuso de poder”

viernes 01 de septiembre de 2023

Aitana Bonmatí, la destacada futbolista española, sigue acumulando éxitos tras su brillante actuación en el Mundial Australia Nueva Zelanda 2023 , donde se coronó con el Balón de Oro del torneo. En una emocionante ceremonia en Mónaco, Aitana recibió el prestigioso premio a la mejor jugadora de Europa de la temporada pasada, un reconocimiento merecido por su destacada contribución al FC Barcelona y a la selección española.

La campeona del mundo decidió levantar la voz en contra de las acciones inapropiadas que vivió su compañera Jennifer Hermoso, quien sufrió un beso sin consentimiento por parte del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Aitana expresó con valentía: "No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de eso porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar".

🎙️ El discurso de AITANA BONMATÍ en video:pic.twitter.com/w38dwywJAT — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 31, 2023

La jugadora catalana continuó su discurso haciendo un llamado a la sociedad para que no permita el abuso de poder en las relaciones laborales y exigiendo respeto para todas las mujeres. Su mensaje resonó en la audiencia, que respondió con una ovación unánime en apoyo a su valiente declaración.

Aitana Bonmatí, quien ha sido una figura destacada en el FC Barcelona y en la escena internacional, ha demostrado que no solo es una excepcional futbolista, sino también una defensora de la igualdad y el respeto en el deporte y la sociedad en general.