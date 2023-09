Europa League: se enteró que enfrentará a su hermano ¡en pleno vuelo!

El sorteo de la UEFA Europa League 2023/24, confirmó el enfrentamiento entre el Liverpool y el Royale Union Saint-Gilloise. Lo que hace que este choque sea aún más especial es que los hermanos Mac Alister se enfrentarán en el campo.

Tras conocer el emparejamiento en la Fase de Grupos, los jugadores del RUSG estallaron de emoción en las redes sociales, demostrando su entusiasmo por enfrentar a uno de los equipos más grandes de la historia, el Liverpool.

The older brother of Alexis Mac Alister, Kevin Mac Allister, will face his brother twice in the group stages of UEFA Europa League. His teammates are happy for him :) https://t.co/FQ39yYdpfm