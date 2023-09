Cierran el comedor Don Bosco de Aguilares por recortes

viernes 01 de septiembre de 2023

En el comedor Don Bosco de Aguilares pasan más de 200 chicos que reciben el almuerzo y ante los recortes económicos que recibió por parte del Estado aseguran que “el próximo martes cierra el comedor”.

“No está llegando la partida del Gobierno para poder sostener el comedor, éste se sostiene con el aporte de Desarrollo Social de la provincia con dinero para brindar almuerzo y a veces merienda y desayuno”, afirmó Juan Sánchez de Cáritas en conversación con Los Primeros HD.

“Desde mediados de julio no nos envían fondos, estamos en septiembre ya no se puede sostener esto; no podemos solventar los gastos. Esto estará cerrado porque no tenemos stock de mercadería”, señaló.

Encargados de comedores y merenderos comunitarios dejaron en claro que hay una cifra muy importante de niños y niñas que enfrentan esta problemática en la provincia. La falta de recursos que brindar a la comunidad es la principal problemática que aqueja a los centros sociales.