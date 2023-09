La versión del himno de Abel Pintos sonará en los partidos de la Selección

viernes 01 de septiembre de 2023

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) institucionalizó el Himno Nacional Argentino interpretado por Abel Pintos como la versión oficial que se escuchará de aquí en adelante en la previa de todos los partidos de los seleccionados nacionales, tanto de mayores como menores en cada evento que se dispute.

Esta versión del Himno Nacional Argentino forma parte del álbum “Alta en el cielo”, editado recientemente por el artista, para el cual grabó y filmó ocho emblemáticas canciones patrias, en su gran mayoría con sus partituras originales. Ellas son: el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín, el Himno a Sarmiento, la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de las Malvinas, Aurora, A mi bandera y Saludo a la bandera. Para la interpretación de estas ocho canciones e himnos patrios contó con la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silberstein. La grabación tuvo lugar en el auditorio de la Usina del Arte.

“Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, con la emoción que uno quiera porque son de todos y de cada uno de nosotros. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá, la orquesta y yo podamos servir de guía para que ustedes canten con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria”, aseguró Pintos cuando presentó el disco en el Teatro Colón en julio de este año.

De esta manera, el jueves 12 de septiembre, cuando el la Selección de Lionel Messi se plante en el Mas Monumental ante más de 84 mil personas para disputar el partido frente a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias, la voz que se oirá desde los parlantes será la de Pintos cuando suene el himno.

El material producido se encuentra alojado en el sitio de acceso universal www.himnosargentinos.ar desde donde puede ser descargado de manera gratuita, libre de cualquier derecho de autor y regalía, por los más de 70.000 establecimientos educativos del país y por la comunidad en general. También se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en ediciones limitadas de CDs y vinilos para quienes deseen obtener este material en formato físico y así conservarlo como un objeto de colección.

Pero lo más destacable de este proyecto es que todas las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Angel H. Roffo.

Asimismo, como complemento de este material, se producirá un documental audiovisual en el que el propio cantautor narra brevemente y de manera simple y coloquial referencias históricas de cada una de estas piezas musicales así como de los hechos o próceres a las que estas remiten. Las grabaciones de estos videos se realizaron en la bellísima biblioteca de la Legislatura Porteña.

Han colaborado con el presente proyecto distintos actores públicos y privados entre los que se destacan los Ministerios de Educación, de Cultura y del Interior de la Nación, los Ministerios de Educación y de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo Federal de Educación, el Teatro Colón, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), la compañía Sony Music, la Asociación del fútbol Argentino (AFA) y Plan Divino.

El presente aporte a la cultura, que se volverá un hito histórico, tiene por objetivo destacar los puntos de encuentro que tiene el pueblo argentino y que hacen al sentir nacional sin divisiones de ningún tipo. Y es justamente por esto que Abel ha recibido más de una decena de reconocimientos, distinciones y declaraciones de interés nacional, federal, educativo y cultural de distintos organismos públicos y privados. /Infobae