¿Cuáles son las pistas que se investigan por el crimen del ingeniero?

sábado 02 de septiembre de 2023

Mariano Barbieri fue asesinado brutalmente de una puñalada en el pecho mientras caminaba por Palermo el miércoles pasado por la noche.

La División Homicidios de la Policía pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, tanto privadas como municipales, para tratar de reconstruir la ruta de escape del asesino luego de una pista clave que brindó un testigo.

De esta forma, los investigadores aseguraron que ya cuentan con una imagen del agresor, detectada mediante una cámara de seguridad que lo toma minutos después del hecho. Si bien se lo distingue, la imagen no es tan nítida.

Un hombre de buzo rojo, jeans y zapatillas, es la pista a la que se aferran los investigadores. Este dato se consiguió gracias a un llamado al 911 realizado por un testigo que vio el ataque. “Brindó una descripción más detallada de cómo fue el ataque y de la descripción del agresor”, indicó una fuente del caso a Télam.

Lo que trascendió, es que esta persona vio un forcejeo entre el ingeniero y el ladrón, al mismo tiempo que vio como el delincuente huyó tras agredirlo.

También, voceros judiciales contaron: “Desde ayer están mirando a tiempo real cada una de las cámaras en busca de reconstruir el camino que hizo la víctima, si lo venían o no siguiendo, y la ruta de llegada y escape del agresor”.

Otra de las pistas que la Justicia tiene en su poder, es un cuchillo tipo tramontina encontrado en la plaza. Según indicaron, el mismo tenía restos de sangre humana, aunque ahora se está a la espera de los resultados de ADN para determinar si corresponde a Barbieri.

La desgarradora confesión del padre del ingeniero asesinado: “No creo que haya justicia”

Durante el funeral del ingeniero, su padre hizo una desgarradora confesión frente a los medios de comunicación. “No creo que haya justicia”, sostuvo en respuesta a la pregunta de un periodista. Al consultarle por qué creía eso, el hombre indignado con la situación del país, respondió: “¿Usted me pregunta en serio o me está cargando? Es todo una porquería”.

También indicó que recordará a su hijo como la persona “loca” y “libre” que era. “Era un tipo que cuando le decían que algo no se podía él le buscaba la vuelta”, destacó emocionado.