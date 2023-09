Familiares de víctimas de mala praxis piden tratar el proyecto de Ley Nicolás

Luego del fallecimiento de Nicolás Deanna, a sus 24 años en el 2017, producto de una mala praxis, Gabriela Covelli decidió crear la Fundación "Por la Vida y la Salud", de la cual formaba parte Silvina Luna.

"Silvina estaba en nuestra ONG desde el año 2021. Participaba de manera activa y apoyaba la Ley Nicolás, de hecho a cada programa que asistió pidió por esta ley", dijo Covelli, luego de la noticia del fallecimiento de la actriz.

Sobre la ley explicó que "se centra en el control del ejercicio médico y en la prevención".

"Urge su aprobación para que haya un mayor control no solo del acto médico, sino también de las historias clínicas y antecedentes de los médicos", expresó Nora Alicia Siriani (53), madre de Ana Virginia Romano, fallecida a los 16 años en 2014, también víctima de mala praxis.

La mujer de 53 años, oriunda de la ciudad La Banda, Santiago del Estero, a 7 kilómetros de la capital provincial, contó que su hija fue operada de apéndice en el Sanatorio San Francisco pese a que "no era apendicitis", y "sufrió una perforación intestinal que le produjo una hipovolemia que la llevó a su muerte a las 48 horas de la operación".

Actualmente, se encuentra a la espera de fecha de juicio en el que se acusa a Octavio Carabajal y a Federico Nicolás Sandez por el delito de homicidio culposo por mala praxis, ya que el Superior Tribunal de Justicia, a cargo de Eduardo José Ramón Lludgar como presidente y Ana Rosa Rodríguez y Eduardo Federico López Alzogaray, rechazó el recurso de apelación de la defensa de los imputados.

Hernán Daniel Arias (54) se dedica a la industria gráfica, vive en la localidad bonaerense de Bella Vista, y es el padre de Gonzalo Nehuen Arias (19).

"Mi hijo entró en una cirugía de varicocele el 18 de febrero del 2016. Fue anestesiado por Jorge Tamantini, quien no se quedó a terminar la cirugía, abandonó el quirófano para ir a otro quirófano a aplicar otra anestesia. Mi hijo entró en una bradicardia seguida de paro cardiorrespiratorio. Al no estar el anestesista no advirtieron el cuadro o cuando lo advirtieron fue tarde y falleció", contó el hombre.

Hace más de siete años que lleva adelante una lucha para conseguir justicia por su hijo a través de una demanda que se tramita en el Juzgado N° 1 de Vicente López.

"Es la segunda vez que me suspenden el juicio oral y estamos próximos a que la causa prescriba", advirtió el hombre preocupado. Para él, es "importante que la Ley Nicolás sea tratada y sancionada", y espera que "pronto salga".

La actriz y modelo Silvina Luna se encontraba internada desde el 13 de junio en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Aníbal Lotocki le realizó en 2011, y falleció este jueves 31 de agosto.