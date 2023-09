Georgina Barbarossa debió operarse y habló de su reemplazo en TV

“¿Leuco te va a reemplazar en la Peña?” le consultó el cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. A lo que ella contestó: “Sí, un amor. Me encanta, me encanta”. Por su parte, el periodista insistió: “¿Pensás que se queda después? ¿O volvés?”. En tanto, la conductora aclaró: “No, yo voy a volver, pero si se quiere quedar Leuco, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro. Súper preparado, re buena onda”.

“La Peña es de todos. De Jesi, de Gastón y de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Así que yo soy parte y la amo, me encanta ir a hacer el programa. Me fascina, me divierto. Pero bueno, fue una idea brillante la de Rozín, que yo creo que tiene que continuar eternamente. Porque es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”, cerró Barbarossa con buena onda para con Leuco.

Según explicó Georgina, tuvo que someterse a una intervención donde se operó una de sus rodillas. A través de sus historias de Instagram donde tiene más de medio millón de seguidores, Barbarossa dio detalles de la cirugía. “Bueno, ¿qué tal? Ya me pongo la cofia monstruo... ¡Me voy a operar!”, sostuvo en el primer video que subió antes de entrar al quirófano.

Luego compartió otro material para mostrar que la cirugía había sido exitosa. “Salió todo bien. Ya en la habitación. Gracias por todos los mensajes”, escribió la conductora mientras se la veía recostada en una camilla. Ya sintiéndose mejor, Georgina decidió enviarle otro mensaje a sus seguidores. Fue este viernes, cuando apareció para dar detalles de su cuadro: “¿Cómo les va? Bueno, ya estoy de pie. Me paré y caminé bastante así que no puedo creer ya estar de pie después de la operación de ayer que fue todo fantástico”, explicó.

Acto seguido, la conductora subió otra foto a sus historias con uno de sus hijos que la estaba acompañando y se lo ve a él ayudándola a comer: “Alimentando a mamita. Te amo @tomlec”, escribió en sus redes. Cabe destacar que a raíz de los posteos que realizó, tanto los usuarios como sus compañeros de trabajo en Telefe le enviaron muy buenas energías y una pronta recuperación.

“La anestesista una canchera, no se podía creer. Mi médico un sol y estoy con Alejandra que me cuida y toda mi familia que es un pueblo y no los puedo traer a todos acá porque nos van a echar del sanatorio”, agregó feliz por el personal sanitario que la asistió estos días. Por su parte, la conductora cerró: “Gracias por todas las oraciones, por todos los mensajes, por todos los besos, toda la buena onda y besos a toda la gente. Me tratan y me miman como si fuera una reina, me parece que me voy a quedar más...”.