El desgarrador relato de Rocío Marengo tras la muerte de Silvina Luna

Al enterarse esta triste noticia sobre el fallecimiento de la actriz, muchos amigos famosos publicaron tiernos mensajes dedicados para la modelo. Desde sus redes sociales, personas reconocidas en los medios compartieron imágenes viejas con su amiga, enviaron las condolencias a su familia y, sobre todo, pidieron Justicia.

Ahora quien habló al respecto, que también le dedicó un conmovedor posteo, fue Rocío Marengo. La modelo dialogó telefónicamente con Pamela David en Desayuno Americano y, por más que lo intentó, no pudo contener las lágrimas y habló con la voz quebrada.

En esta nota, la actriz dio su estremecedor relato en donde recordó a su querida amiga, su paso por La Peluquería de Don Mateo y no disimuló su tristeza total por cómo vio a Silvina en los últimos años y, en especial, en los últimos meses.

En principio, abriendo su corazón sobre cómo se siente en este difícil momento, confesó: "Estoy muy mal, la verdad que es muy triste. Hablé con vos (Pamela) ayer y no te quise fallar pero realmente estoy muy mal. Me duele todo lo que vivió ella, con tanto dolor".

"Ayer necesité hablar con vos para recordar esas lindas épocas que vivimos cuando éramos pendejas y llegábamos a Buenos Aires con tantos sueños... Y después obvio cada una hizo su carrera, su camino...", reveló, recordando su paso en el sketch con las modelos.

Angustia y dolor

Con respecto a cómo le cayó la noticia y si vio los medios de comunicación, la vedette contó: "Estoy afectada como todo el mundo, no quise mirar nada de tele ayer porque obviamente te afecta más todavía".

🗣ï¸Â Rocío Marengo: "Estoy muy triste por la muerte de Silvina", y dijo: "Me quedo con lo lindo que viví con ella"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/AHo0J0qObC — América TV (@AmericaTV) September 1, 2023

En ese sentido, destacó la calma con la que se mostraba la actriz al hablar de la complicada situación de salud que estaba atravesando: "Ella estaba a otro nivel, como en otro plano de paz, ella hizo mucho trabajo interior".

Para finalizar, Rocío Marengo habló sobre su último encuentro con Silvina Luna y expresó: "Me quedo con lo lindo que viví con ella. Pienso en esa última vez que la vi y siento que fue como una despedida tan linda, tan generosa, tan amable, pura luz y era todo amor".

"Pasamos tan lindos momentos con grupos de salidas. La última vez que estuve con Sil me decía cosas del tema de la maternidad, que me iba a ayudar y que iba a estar todo bien... No puedo, disculpame", concluyó la modelo, a pura emoción, tras la pérdida de su amiga.