Siete consejos para cuidar la batería de un celular

Así que aquí dejamos siete consejos para que saber cuidar este apartado del celular, mantener su deterioro al mínimo y que no tengamos problemas al poco tiempo de haber comprado el dispositivo.

El primer paso para optimizar la vida de la batería del teléfono móvil es identificar las plataformas que casan un excesivo consumo de energía. La mayoría de los celulares Android ofrecen una función llamada Uso de la batería que te proporciona una visión detallada del consumo de energía de las aplicaciones.

Para acceder a esta información hay que ir a Configuración> Acerca del dispositivo > Batería o Uso de la batería.

Aquí aparecerán las aplicaciones que están utilizando más energía. Si hay alguna que se use poco, lo mejor será desinstalarla. Además, se puede reducir el consumo de energía de las aplicaciones útiles, desactivando las notificaciones y las ventanas emergentes innecesarias.

Limitar el uso de múltiples aplicaciones

Las aplicaciones consumen datos móviles y energía para actualizarse y enviar notificaciones constantes. Por lo que lo mejor, para optimizar la vida útil de la batería, es no tener muchas plataformas abiertas al mismo tiempo o que el celular esté al tope de su memoria de almacenamiento con apps que no se usan. Esto no solo ayudará a que el consumo de energía sea menor, sino a que hay más espacio para guardar otros contenidos.

Ajustar la configuración de la pantalla

La pantalla del teléfono es uno de los mayores consumidores de energía. Así que se pueden tomar medidas para reducir su impacto en la vida de la batería. Lo mejor será mantener el brillo de la pantalla en un nivel bajo cuando estamos en espacios iluminados y desactivar el brillo automático. Además, muchos teléfonos modernos con pantallas AMOLED ofrecen un ‘modo oscuro’ que puede ahorrar una cantidad significativa de energía, especialmente en ambientes con poca luz.

Reducir el tiempo de espera de la pantalla también es útil. En este caso, hay que configurar un tiempo corto antes de que la pantalla se apague automáticamente (alrededor de 15 segundos) para evitar que la pantalla permanezca encendida innecesariamente.

Cerrar aplicaciones en segundo plano

Algunas aplicaciones continúan funcionando en segundo plano incluso después de que se hayan cerrado. Estas aplicaciones pueden agotar rápidamente la batería del teléfono. Para desactivarlas hay que seguir estos pasos:

1. Habilitar la opción de desarrollador en el dispositivo. Ir a Configuración> Acerca del teléfono> Número de compilación y tocar el número de compilación siete veces.

2. Regresar al menú principal de configuración y buscar la opción Desarrollador. Luego, seleccionar Servicios en ejecución.

3. Aquí hay una lista de aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Se deben cerrar aquellas que se necesitan activamente.

Controlar GPS, Wi-Fi y Bluetooth

La activación constante de funciones como el GPS, Wi-Fi y Bluetooth puede agotar rápidamente la batería del celular. A menos que se necesiten estas funciones activas todo el tiempo, es recomendable desactivarlas.

Además, hay verificar si alguna aplicación está utilizando servicios de ubicación de manera innecesaria, porque podría ser un problema de privacidad y seguridad.

En caso de querer desactivarlas, lo mejor será ubicar estas funciones en el panel de acceso rápido (que se abre deslizando el dedo de arriba a abajo) y de esta manera será fácil encontrarlas para casos puntales.

Activar el modo de ahorro de energía

Los modos de ahorro de energía son una herramienta valiosa para prolongar la vida de la batería. Estos modos desactivan funciones no esenciales del dispositivo de manera parcial, lo que reduce significativamente el consumo de pila. Para habilitar este modo en la mayoría de los dispositivos Android hay que seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación Configuración.

2. Seleccionar Batería.

3. Encontrar la opción Ahorro de batería y actívala.

Utilizar el cargador original

Aunque los teléfonos Android suelen venir con una interfaz de carga universal, se recomienda usar el cargador original que viene con el dispositivo en la caja o los que venden los distribuidores oficiales. Los cargadores falsificados o de mala calidad pueden no solo afectar el rendimiento de la batería, sino también dañar la capacidad de mantener la carga de manera efectiva.

El cargador ideal es aquel cuyo voltaje de salida y amperios están perfectamente sincronizados con las especificaciones de energía de la batería del celular.