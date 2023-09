La angustia de Solita Silveyra por la muerte de Silvina Luna

“Yo estaba segura que Silvina salía, estaba segura, segura. Yo le había mandado un video cuando estaba internada. Y la verdad que me mató, me mató esta noticia porque no se puede creer porque era tan simpática, era tan buena, tan amorosa. Muy querida”, comenzó diciendo la diva argentina en diálogo con Socios del Espectáculo. Por su parte, Nancy Duré, panelista del ciclo, acotó: “Sí, ella logró empatizar mucho con el público. Fue muy querida por la gente”.

“Sole, vos cuando la veías en el programa (por Gran Hermano) ¿le viste esa pasta de figura? Viste que hay gente que lo tiene y otra no lo tiene”, le preguntó Adrián Pallares. “Sí. Ella tenía un ángel impresionante. Para el espectador, para las personas, para la querida gente que nos está escuchando. Ay perdoname pero me angustia mucho porque no lo esperaba, no lo esperaba, de verdad. Estaba segura de que salía”, volvió a decir la conductora con la voz entrecortada.

Además, Silveyra reconoció: “Cuando me lo dijeron ayer quedé golpeada. Yo una vez me comuniqué porque viste que ella se había ido a Jamaica, o no me acuerdo dónde. Estaba haciendo un retiro espiritual, haciendo yoga, algo con el budismo, no me acuerdo bien. Meditación, sí. Y en ese momento yo la llamé. Me quise comunicar por Instagram porque no tenía el teléfono, porque estaba dispuesta a irme a verla. Porque me pareció un lugar que era divino, se veía una paz y ella estaba muy bien. La verdad no lo puedo creer chicos”, concluyó Soledad.

Cómo empezó su carrera

El salto a la fama de Luna fue gracias a su participación en el reality al que llegó por un casting que anunció Telefe buscando voluntarios para un nuevo formato que si bien triunfaba en el mundo, en Argentina solo había tenido una edición. Allí se presentó la rosarina cuando tenía 21 años, buscando ingresar a los medios y sobre todo, para tener garantizados por unos meses “techo y comida”, como contó años después en varias entrevistas. “Soy muy sensible, soy muy frontal. Demasiado. A veces me trae problemas. En realidad no sé si es un defecto o una virtud. Tendría que manejarlo un poquito más. Por la poca edad que tengo, viví muchas cosas. Tengo mucho para compartir. Soy divertida”, comenzó diciendo Silvina frente a la cámara para el video que quedó registrado en su ficha de participante.

Además, Luna explicó: “Hace seis meses que estoy acá, en Buenos Aires. Empecé a trabajar en un restaurante como recepcionista y de relaciones públicas”, sostuvo Silvina sobre su profesión. Y concluyó: “Tengo amigas que son como hermanas, porque hace mucho que las tengo, pero extraño mucho a mi familia. A mi mamá y a mi hermano. Me gustaría tenerlos acá. Soy una mina que lucha bastante, eso es lo que mis amigas y amigos admiran de mí”.