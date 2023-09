La "enemistad" de dos fiscales inquieta a la Justicia Federal de Tucumán

domingo 03 de septiembre de 2023

La enemistad entre dos fiscales federales de Tucumán fue calificada de "gravedad institucional por la Cámara Federal de Apelaciones y notificaron a la Procuraduría General de la Nación el hecho y solicitaron que se adopten las medidas necesarias para buscar una solución. El conflicto es protagonizado por los fiscales federales Carlos Brito y Antonio Gustavo Gómez.

Ricardo Sanjuán, Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio y Patricia Moltini son los camaristas que firmaron la resolución en el marco de un recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal N 1, Carlos Brito. En ese trámite, Brito presentó una recusación con causa contra el fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez argumentando “enemistad manifiesta”.

"La declaración de enemistad manifiesta resulta en la pérdida de objetividad que debe observar el Dr. Gómez en su función” dijo Brito, y agregó que los dictámenes que presenta el Fiscal General en actuaciones donde interviene el accionante carecen de equilibrio.

Gómez respondió la acusación de su colega planteando que en la causa donde se inhibió de actuar, Brito no representa al Ministerio Público Fiscal, sino que es parte de la investigación en calidad de denunciado. Y añadió que en el caso actual, la actuación de Brito no lo es en carácter personal (como denunciante, denunciado, querellante, víctima, etc) sino funcional (Fiscal Federal) y su actuación se circunscribe a ser representante del Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas adelantaron que harían lugar al planteo de recusación de Brito. Y fundamentaron su decisión: “los fiscales deben ajustar su actuación a la ley, pero no están sujetos a exigencias de imparcialidad, en el sentido y extensión en el que ésta se concibe como atributo del juez o tribunal como garantía judicial, sino a las reglas de objetividad y lealtad en su actuación, entendida la primera como excluyente de intereses subjetivos o de utilidad política no contenidos o deducibles de la ley”.

“La enemistad manifiesta entre el fiscal Brito y el Fiscal General Gómez conlleva la grave sospecha de la pérdida de unidad entre ellos y, en consecuencia, los fundamentos vertidos por el Dr. Gómez no resultarían suficientes para sostener que su actuación en las causas donde interviene el Dr. Brito sea, en efecto, objetiva”., añadieron

Los camaristas resolvieron poner en conocimiento de estas controversias al Procurador General de la Nación a los fines de tomar las medidas que estime necesarias para hacer cesar de inmediato este conflicto entre los funcionarios.

Y por lo tanto determinaron hacer lugar al recurso de recusación con causa articulada contra el fiscal Gómez, debiendo en consecuencia el Ministerio Publico Fiscal designar el funcionario subrogante que legalmente corresponda para que intervenga en la causa de autos.