El pedido que Silvina Luna le hizo a Gustavo Conti y Ximena Capristo en su último encuentro

domingo 03 de septiembre de 2023

Desde que se conoció la noticia que Silvina Luna había muerto la consternación fue en aumento en el ambiente artístico y en sus seguidores.Tras dedicarle un sentido posteo en sus redes Ximena Capristo recordó la última vez que vio a la actriz y se quebró.

Al aire de LAM (América), la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló de su amiga, a quien conoció cuando coincidieron en la segunda edición del reality. “La última vez la vi internada en el hospital”, comenzó. Haciendo referencia a su marido, Gustavo Conti, y a la modelo, agregó llorando: “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”.

“Creo que disfrutó mucho de la vida. Escuché un mensaje ayer con su voz que decía que iba a llevar a mi casa una ensalada orgánica para un asado. No lo puedo creer todavía”, dijo entre lágrimas. Muy acongojada, continuó su relato: “Para nosotros es re difícil, yo no tengo ánimos para hablar, estoy muy triste, me imagino cómo estará Ezequiel. Siempre creí que ella iba a salir adelante y que iba a ser una internación más, porque Silvina se internaba habitualmente y después salía, y luchaba contra los dolores como una cosa de rutina”.

Más adelante, se refirió a las visitas que le hicieron junto a su marido al hospital donde estaba internada desde el 14 de junio. “Nosotros la visitamos al toque que se internó. El fin de semana anterior ella se iba a quedar en casa pero no se sintió bien y después la internaron. Esos días me pareció raro que no me contestaba el teléfono, porque ella siempre respondía los mensajes, entonces ahí le escribimos a su amiga del alma y nos contó la situación. Para Ezequiel fue muy complicado tomar la decisión que tomó. Todos estábamos con la esperanza de que fuera una internación más”, repitió la mujer de Gustavo Conti todavía sin poder asumir la pérdida de su amiga.

El último pedido de Silvina Luna a Ximena Capristo y Gustavo Conti

Acto seguido, entre lágrimas y con la voz quebrada, la mediática contó cuál fue el último pedido que Luna le hizo a ella y a su esposo. “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante, entonces la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”, explicó.

“Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, dijo Capristo.

Por último, devastada, Ximena cerró: “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”.

Cabe destacar que a Silvina, antes de morir, llegaron a despedirla todos sus amigos y en especial su hermano. Sus amigas durante este viernes contaron al aire del programa de Georgina Barbarossa cómo fueron esos últimos instantes. “La despedida de Silvina fue hermosa, de a poquito le fueron desconectando todos los aparatos que tenía y ella se fue yendo”, relató su mejor amiga.