Zaira Nara sorprendió con un radical cambio de look y explotaron los comentarios

domingo 03 de septiembre de 2023

Desde que el fenómeno de las transparencias irrumpió en la moda Zaira Nara se volvió una de las principales referentes de este capricho. Habitualmente comparte sus distintos looks en sus redes sociales.

En esta oportunidad hizo una publicación en su feed de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores y lució un outfit total black siempre elegante para un sesión de fotos.

En esta oportunidad, durante este fin de semana, la hermana de Wanda utilizó sus redes sociales para mostrar un trabajo de fotos que hizo hace unos días en donde se la puede ver con un look completamente cambiado. Con el cabello siempre largo hasta la cintura pero en este caso con un tono rubio casi platinado se mostró en diferentes tomas rodeada de otros modelos.

Así, Zaira con un conjunto de transparencias negro y tacos altísimos, se divirtió frente a la cámara del fotógrafo con sus tomas profesionales y, sobre todo, por verse rubia por primera vez en su vida. Apenas la modelo compartió las imágenes a su feed y a sus historias de Instagram, la publicación se llenó de likes y también de cientos de comentarios a favor y en contra de su nuevo look.

Si bien se trató de una peluca para la producción fotográfica, muchos usuarios se creyeron el cambio profundo de estilo de la modelo y opinaron al respecto. “Muy bella pero el cabello negro va mejor con vos”, “Le queda lindo el rubio, ojalá se lo deje”, “Decime que es una peluca! SOS hermosa pero me gusta más como te queda el cabello oscuro”, fueron algunos de los mensajes más destacados. La sorpresa fue mayor cuando entre los mensajes se sumó el de Carolina Pampita Ardohain.

La exconductora de El Hotel de los Famosos (Telefe) opinó sobre la publicación de Zaira con un emoji por demás elocuente. Pampita usó tres fueguitos para destacar su aprobación al nuevo look de una de las hermanas Nara, aunque este cambio fuera solo por unas horas. La publicación, que Zaira subió hace solo 9 horas, ya cuenta con casi 100 mil me gusta de sus seguidores.

Un rato más tarde, se sumaron Jesica Cirio y Nequi Galotti con otros emojis de fueguitos. Por su parte, Vero Lozano optó por halagarla con una frase divertida, fiel a su estilo. “Terminala Zaira Beatriz”, le escribió como mensaje junto a un emoji de carita con corazones rojos.

Más tarde, entre las historias que Zaira subió se la pudo ver nuevamente con su cabello en su color natural, el castaño oscuro de siempre y sin ningún tratamiento químico. Mientras promocionaba algunas prendas de ropa frente al espejo, se vio a su pequeño hijo, Viggo, de dos años, fruto de su exrelación con Jakob Von Plessen, con quien también tiene a Malaika, de 5 años.

Paula Chaves respondió si se reconciliaría con Zaira Nara

“Adopté no dar más mi punto de vista. Es un distanciamiento que, puertas adentro, a mí me duele. Me sigue apenando. Yo elegí a una persona como madrina de mi hijo y no me interesa seguir diciendo cosas para limpiarme. Ya está. No voy a tocar más el tema”, expresó.

“No me interesa limpiarme de nada. Lo que dije, ya lo dije. Puertas adentro seguirá”, afirmó la conductora, que respondió con un “no lo sé” sobre si se daría una nueva oportunidad con la hermana de Wanda Nara.