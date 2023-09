Con estos simples pasos podrás sacar plata del cajero sin la tarjeta de débito

domingo 03 de septiembre de 2023

El uso del dinero en efectivo continúa siendo el predominante para realizar pagos. A pesar de las leyes que obligan a todos los establecimientos comerciales a aceptar otros métodos de pago, como tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias, muchos aún no se han adaptado.

Los cajeros automáticos, por lo tanto, suelen estar atestados de personas, ya que la principal forma de pago sigue siendo en efectivo. Incluso si no tenés tu tarjeta de débito con vos cuando necesitás efectivo, todavía existe la posibilidad de retirar la cantidad necesaria.

La posibilidad de realizar transacciones financieras sin una tarjeta de débito es esencial en una sociedad donde el efectivo es el rey. Aquí te explicamos cómo se puede lograr esto a través de las dos principales redes de cajeros automáticos en Argentina: Red Banelco y Red Link.

¿Cómo sacar plata del cajero sin la tarjeta de débito?

Red Banelco

Para efectuar una extracción de dinero sin una tarjeta de débito a través de la red Banelco, se debe generar una "orden de extracción sin tarjeta" desde la plataforma de homebanking del banco.

Esto implica proporcionar información sobre el beneficiario, el monto y su número de documento. Esta opción es ideal para enviar dinero a personas que no poseen una cuenta bancaria.

La orden de extracción se genera solo una vez y debe retirarse en su totalidad en una única transacción. Actualmente, se pueden solicitar hasta cinco órdenes de extracción diarias, pero cada banco establece su propio límite máximo de extracción diaria.

El período de validez de la orden de extracción varía según el banco, pero generalmente no supera los cinco días desde su emisión.

Es recomendable solicitar extracciones en múltiplos de $500 ya que los cajeros automáticos suelen estar cargados principalmente con billetes de $500 y $1.000. Si decidís optar por otros montos, estos deben ser múltiplos de 100 pesos, ya que el billete más pequeño que dispensan los cajeros automáticos es de $100.

Una vez generada la orden de extracción, se te proporcionará una clave de seis dígitos. Es importante anotar y enviar esta clave al destinatario del dinero. Tené en cuenta que, una vez que se ha generado el código, es difícil cancelar la operación, a menos que el código expire después de los 5 días o menos, según lo establecido por el banco, y siempre que el monto no se haya retirado.

Para retirar el dinero en efectivo sin tarjeta de débito, debés seguir estos pasos:

Anotar o recordar los detalles necesarios antes de ingresar al cajero automático, incluyendo el tipo de documento del destinatario, el número de documento del beneficiario, el monto de la orden de extracción y la clave de seis dígitos generada anteriormente.

En el cajero, seleccioná la opción "Operar sin tarjeta" en la pantalla de inicio.

Luego, elegí "Orden de extracción". Ingresá el tipo de documento del destinatario. Luego el número de documento del beneficiario. Te va a pedir el importe exacto que solicitaste retirar. Ingresá la clave de la orden de extracción. En la pantalla, verás letras "X" en lugar de los dígitos ingresados. El cajero automático dispensará la cantidad de dinero especificada.

El cajero emitirá un recibo si tiene papel disponible. Si no, se te preguntará si deseás continuar. Si seleccionas "Sí", el proceso de extracción se completará con éxito, entregándote el dinero sin imprimir el recibo. Si seleccionas "No" para obtener el recibo, el sistema volverá a la pantalla inicial. El cajero no entregará el dinero ni lo descontará de la cuenta, pero la clave aún estará disponible para usarla en otro cajero dentro del plazo permitido.

Si el cajero automático no puede dispensar la cantidad ingresada, se te informará que el cajero no dispone de efectivo y se rechazará la transacción. Sin embargo, la orden no se inhabilitará y podrás usarla en otro cajero de la misma red.

Cuando el saldo disponible en tu cuenta sea inferior al monto de la orden, la transacción se rechazará sin inhabilitarla, y podrás usarla nuevamente cuando tengas suficiente saldo en tu cuenta.

Si después de tres intentos fallidos para ingresar la clave, se bloqueará la orden de extracción y ya no se podrá utilizar. En ese caso, deberás generar una nueva orden de extracción.

Red Link

La red Link también ofrece una forma de retirar dinero sin tarjeta de débito a través de su servicio conocido como "Punto Efectivo". Con una orden de extracción, una persona autorizada, que incluso puede ser el titular de la cuenta, puede retirar dinero de un cajero automático habilitado como "Punto Efectivo".

Para realizar una extracción sin tarjeta a través de Red Link, debés seguir estos pasos:

Toca la pantalla del cajero automático o usa las teclas laterales. Seleccioná la opción "Extracción" o "Retiro de Efectivo". Ingresá el número de DNI del beneficiario. Luego, introducí la clave de ocho dígitos generada anteriormente. Indicá el monto autorizado para debitar de la cuenta.

El cajero automático dispensará el dinero en ese momento. Red Link cuenta actualmente con más de 6.500 cajeros Punto Efectivo habilitados en todo el país.