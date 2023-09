La muerte de Silvina Luna: el abogado Burlando pedirá que se suspenda la autopsia

domingo 03 de septiembre de 2023

El abogado Fernando Burlando, que representa a Silvina Luna, que murió el jueves pasado en el Hospital Italiano tras casi 80 días de internación, dijo que pedirá que mañana no se practique la autopsia sobre el cuerpo de la modelo de 43 años.

El letrado, que fue el patrocinante de Luna en la denuncia que terminó con la condena − en primera instancia − de Aníbal Lotocki a 4 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina por haberle provocado “lesiones graves” a la rosarina y a otras tres modelos, explicó que no pedirán una modificación en la carátula de la investigación que está en manos de Cámara de Casación Penal.

“Nosotros sindicamos como responsable de la muerte de Silvina Luna a Aníbal Lotocki. Lo que hicimos no fue pedir un cambio de carátula, sino que presentaremos una nueva denuncia. En la autopsia vamos a poder extraer del cuerpo de Silvina el material que tenía colocado por Lotocki. Si se establece este nexo causal entre la aplicación y la muerte de Silvina, vamos a pedir que preste una nueva declaración indagatoria y su detención”, dijo el abogado este domingo.

Sobre la autopsia, que había sido solicitada por el fiscal de la causa y por la propia querella, explicó: “Está ordenada la autopsia, con algunos inconvenientes, porque los juzgados se declararon incompetentes. Pero uno ahora pide la autopsia de manera urgente, pero sin notificar a las partes”.

“La autopsia está ordenada para mañana, pero vamos a pedir que se postergue y se les informe a todas las partes. No queremos que se hagan las cosas a las apuradas para tapar agujeros. Acá hay partes y respetar los derechos de todas las partes, en especial a la defensa”, dijo Burlando y agregó: “Hay que informarle al fiscal, no sé por qué el juez no lo hizo. Hay que reordenar el procedimiento y cubrir la legalidad en todos sus aspectos”.

Sobre Lotocki, recordó: “No hubo una respuesta a sus pacientes, un abandono, incluso durante el juicio”.

Silvina Luna falleció el jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internada a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, que habría sido originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

“Silvina se fue sin poder escuchar la voz concreta de la Justicia. No se define la situación y ya pasó un tiempo más que prudencial en un hecho que ya es una cuestión social y de Estado, porque todo el mundo estaba preocupado por la salud de Silvina, la de Stefi (Xipolitakis), Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Creo que la Justicia frente a episodios de estas características debe dar también rápida respuesta”, consideró el viernes Burlando.

“Hoy tenemos una condena de la Justicia a cuatro años que no está firme. Personalmente, creo que un acto de justicia va a terminar confirmando la sentencia de este tribunal, pero ahora se abre una nueva etapa que tiene que ver con la denuncia que hicimos ayer y que ratificamos hoy. Los distintos profesionales que atendieron a Silvina me decían que las consecuencias del metacrilato habían hecho que los riñones de Silvina se transformen prácticamente en piedras. Todo el sistema fisiológico de Silvina estaba debilitado y lo atribuían a esta situación emparentada con los granulomas”, precisó el letrado.