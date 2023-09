Patricia Bullrich apuntó contra la dolarización de Javier Milei

lunes 04 de septiembre de 2023

Patricia Bullrich volvió a criticar el plan económico de Javier Milei y lo acusó de “decirle a la gente una cosa que no va a hacer” en específica referencia a su plan de dolarización.

“Le diría a Milei: ‘Dejá de insultar y dejá de hacer una campaña en la que explicás cosas y no se te entiende nada’”, apuntó hoy Bullrich en declaraciones radiales.

Este fin de semana, invitado a LN+, el candidato de la Libertad Avanza afirmó que la idea de Juntos por el Cambio de bimonetarizar la economía es una iniciativa “cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación y en una dolarización sangrienta”. “El equipo económico lo sabe y lo dice puertas adentro, pero no puertas afuera porque son cobardes, todo lo que hace JxC es así, cobarde y tibio”, acusó.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le sugirió al economista libertario “ordenar su oferta económica”

En contraposición, Bullrich aseguró: “No creemos en la dolarización”. “Nuestro plan económico está claro: déficit cero, bajar la inflación y una economía bimonetaria”, argumentó.

Así, se diferenció de Milei, y anticipó: “Lo primero que tiene que hacer es ordenar cuál es su oferta económica, la nuestra está clara. Arrancamos con déficit cero, vamos a bajar la inflación, vamos a generar un sistema bimonetario -que será cuando el equipo económico lo disponga-, vamos a tener un plan productivista, vamos a lograr que todas las empresas argentinas ganen plata y los trabajadores ganen plata, que este sea un país productivo”.

En ese marco, apreció la incorporación de Carlos Melconian como su vocero en la temática y virtual ministro en caso de llegar a la presidencia: “Estoy contenta, hace tiempo venía hablando con él. Tiene un programa ordenado y listo para ser ejecutado”.

En diálogo con radio Mitre, Bullrich anticipó que -de ser electa- concentrará sus esfuerzos en recortar los gastos del Estado, para lo que prepara un presupuesto sin déficit contemplado. “Todo gasto que no sirve del Estado hay que sacarlo”, indicó, y determinó: “Tenemos un paciente que está en terapia intensiva, tenemos que bajar la inflación, bajar el delito, generar un ordenamiento con 24 ministros de seguridad para que no maten a la gente, arrancar el año educativo con un compromiso de fondo: no más paro, no más alumnos que no aprenden”.

En el marco del debate por la reforma de la Ley de Alquileres que ahora espera su tratamiento en el Senado, Bullrich indicó que prepara un sistema de créditos para el acceso a la viviendas. “Hay que simplificar las normas y lo mejor en alquileres es que no haya una norma y que haya una defensa de la competencia. Hoy hablamos de alquileres porque nadie puede comprar”, evaluó, y siguió: “Es muy importante que las personas puedan acceder más a su primera casa que a un alquiler “.

“Estamos pensando distintos sistemas. Hoy hay diferentes formas de ahorrar, pero pensamos sistemas para que tanto bancos tradicionales como nuevas fintech nos permitan tener rápidas soluciones y créditos, programas que vamos a ofrecer a todas las intendencias y programas de viviendas joven, como han hecho todos los países del mundo”, dijo, aunque no dio mayores precisiones acerca de cómo sería el sistema de crédito.