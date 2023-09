Los precios en los supermercados subieron un 23% en agosto

lunes 04 de septiembre de 2023

Por fuera del plan Precios Justos, los alimentos, bebidas y artículos de limpieza subieron los precios 23% promedio en agosto, lo que llevó al Gobierno a pedir que se retrotraigan los valores. El resultado fue parcial ya que los productos dentro del plan respetaron el aumento de 5% autorizado, pero el universo que no está alcanzado por las listas tuvo dos subas, dijeron fuentes empresarias.

En primer lugar, "como todos los comienzos de mes, los precios subieron 8% a 10% por la inflación; y luego de la devaluación, otro 15% promedio", detallaron en el sector supermercadista. Las fuentes señalaron que "durante los primeros días de agosto los aumentos promediaron el 8 por ciento" y en los días posteriores a la devaluación, "las remarcaciones fueron de hasta 25 por ciento", con un promedio de 15%.

El titular de la federación de supermercados de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, indicó que "hubo dos momentos de subas; primero, un 8 por ciento a principios de mes y otro después de la devaluación, de 20 a 25%".

Aumentos desactivados

En algunos casos, los incrementos quedaron sin efecto por pedido de la Secretaría de Comercio, señalaron las fuentes consultadas. "No estamos convalidando los aumentos", graficó, por su parte, el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar), Sergio López, quien puntualizó que "la mercadería no es comprada si hay ruido en los precios, si no cierra desde la lógica; estamos en contacto permanente con los funcionarios nacionales y provinciales".

En este contexto, desde las alimenticias dicen que “es muy difícil mantener sólo el 5%” de incrementos. Días atrás, las firmas alimenticias habían pedido que se apliquen las excepciones al impuesto PAIS, que es del 7,5% para las importaciones de bienes y servicios. En forma reciente, la Secretaría de Comercio publicó una lista de productos de primera necesidad que son importados al dólar oficial sin el recargo del impuesto PAIS, y anticipa que seguirá incluyendo mercaderías en diálogo con cámaras empresarias y supermercados, afirmaron desde el Ejecutivo.

Los bienes elegidos son todos productos que van directamente a la mesa de los consumidores de menores ingresos. En cuanto a los bienes, la tasa para la compra de divisas con ese destino es del 7,5% para todos los productos, con excepción de los suntuarios, que tendrán una tasa del 30%.

Además, seguirán exentos los combustibles, lubricantes, bienes vinculados con la generación de energía, productos e insumos intermedios relacionados con la Canasta Básica Alimentaria y medicamentos y equipos para combatir incendios. /BAE Negocios