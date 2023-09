Zamora bajó la lista de diputados de Milei y arranca el plan para que pierda cinco puntos

martes 05 de septiembre de 2023

Javier Milei se quedó sin candidatos a diputados nacionales en Santiago del Estero en una maniobra en la que quedaron las huellas de Gerardo Zamora, el histórico caudillo de esa provincia.

El sábado se vencía el plazo para el registro de candidatos ungidos tras la PASO de agosto y el partido Unión Celeste y Blanco -el sello de Milei en varias provincias- no presentó las listas para diputados nacionales y parlamentario del Mercosur. De este modo, ahora La Libertad Avanza en Santiago del Estero queda con boleta corta, sólo para presidente y vice.

Se sabe que el peronismo -tanto con gobernadores como intendentes- estuvo involucrado en el armado de las listas de Milei y en la fiscalización durante la elección primaria para sacarle puntos a Juntos. Pero como reveló LPO en exclusiva, los intendentes peronistas del Conurbano al ver los resultados del domingo que ubicaron bien arriba al libertario, reconocieron con amargura: "Nos fuimos de rosca".

Fue una estrategia para hacer crecer al libertario en detrimento de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero no imaginaban que iba a terminar primero.

El problema fue que existía en el electorado un voto espontáneo en favor de Milei, potenciado además por el despliegue del peronismo en los centros de votación. Como resultado, Milei fue la sorpresa de la elección.

En los últimos días trascendió que el 13 de agosto el propio Zamora habría despachado varios votantes en remises hacia Tucumán para inflar los números de Milei en esa provincia.

Ahora, en el peronismo estiman que entre las listas y los fiscales que aportaron le sumaron unos cinco puntos a Milei y están decididos a que los pierda en octubre. Para eso trabajarán fuerte en el Conurbano y en las provincias del norte del país. Lo que sucedió en Santiago del Estero parece la primer señal en esa dirección.

En Santiago del Estero no hubo elecciones locales, toda vez que en 2021 se eligió gobernador, legisladores y autoridades municipales. Sí se disputan cuatro bancas de diputados nacionales, que históricamente quedan bajo el poder de Zamora, que controla el territorio sin problemas.

El problema para Zamora es que en las PASO la lista de Milei sacó casi la mitad de los votos que consiguió el oficialismo y por lo tanto se quedaría con una -o quizás dos- de esas cuatro bancas. Acostumbrado a que la totalidad de su lista llegue al Congreso, esto supone un problema para el gobernador.

Por eso, la jugada de Zamora fue desarmar lo que él mismo había armado. En Santiago del Estero, Unión Celeste y Blanco integró durante las últimas elecciones el Frente Cívico por Santiago, el instrumento político del gobernador.

La sede partidaria de Unión Celeste y Blanco está históricamente identificada con el armado del oficialismo. Incluso los apoderados Juan Manuel Solaiman y Olga Susana Ledesma aparecen en varias fotos de campaña junto a Zamora.

Los medios de esa provincia hablan de una guerra de acusaciones entre Guillermo Suárez Meleán y los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza: Ítalo Cioccolani, Betty Luján y Nélida Paz.

Suárez Meleán es un empresario vinculado a la venta de empanadas. Alguna vez fue candidato a gobernador y hoy es uno de los principales referente de los libertarios. Sostiene que los candidatos a diputados lo traicionaron y los acusa de haber arreglado con Zamora.

El empresario distribuyó un audio en el que carga contra sus ex compañeros. "Betty Luján me mordió la mano y se entregó con Zamora, fui yo quien le cedió el lugar, a mí me habían propuesto la candidatura", dijo. Además, afirmó que Cioccolani reconoció a los armadores nacionales que "no podía estar mal con Zamora porque tiene que negociar con él". Cioccolani -segundo en la lista de diputados de Milei-, había apoyado públicamente la candidatura de Zamora a gobernador en el 2021.

Los medios vinculados a Zamora interpretan la decisión de bajar la lista como consecuencia de la escalada de violencia política entre los candidatos y las autoridades del partido de Milei./lapoliticaonline.com